Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμα μετά το νέο χειρουργείο – «Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε»

Με δύναμη ψυχής και αισιοδοξία, ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου, αυτή τη φορά για την τοποθέτηση τεχνητών μελών στα δάχτυλα του χεριού του, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα που είχε προκαλέσει τον ακρωτηριασμό.

Ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του κλαρίνου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media, αποκαλύπτοντας πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όλα πήγαν όπως έπρεπε.

«Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ευχαριστώντας με συγκίνηση τον γιατρό του και όλο το ιατρικό προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του.

Σε άλλο σημείο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που λαμβάνει κάθε φορά από τον κόσμο: «Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα», πρόσθεσε ο Άρης Μουγκοπέτρος, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης στη ζωή.