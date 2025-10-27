Άρης Μουγκοπέτρος: Το μήνυμα μετά το νέο χειρουργείο – «Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε»

Enikos Newsroom

lifestyle

Άρης Μουγκοπέτρος
Φωτογραφία: Instagram/aris_mougopetros

Με δύναμη ψυχής και αισιοδοξία, ο Άρης Μουγκοπέτρος πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου, αυτή τη φορά για την τοποθέτηση τεχνητών μελών στα δάχτυλα του χεριού του, έπειτα από το σοβαρό ατύχημα που είχε προκαλέσει τον ακρωτηριασμό.

Ο γνωστός μουσικός και δεξιοτέχνης του κλαρίνου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media, αποκαλύπτοντας πως η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και όλα πήγαν όπως έπρεπε.

«Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά. Αυτό που ήταν να κάνουμε στο χέρι μου, το κάναμε. Ο γιατρός έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τώρα περιμένουμε για την αποκατάσταση και να δούμε τι έχουμε κάνει», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος, ευχαριστώντας με συγκίνηση τον γιατρό του και όλο το ιατρικό προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του.

Σε άλλο σημείο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που λαμβάνει κάθε φορά από τον κόσμο: «Η αγάπη τους είναι τόσο μεγάλη κάθε φορά που με βλέπουν και αισθάνομαι λες και είναι όλοι συγγενείς μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα», πρόσθεσε ο Άρης Μουγκοπέτρος, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και πίστης στη ζωή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι κακός στο σεξ ο σύντροφος σας; Δείτε πώς να βελτιώσετε την ερωτική ζωή σας

Το makeup hack που μπορεί να εξαφανίσει τα σπυράκια σε δευτερόλεπτα

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα – Πού θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες

Χαμηλοσυνταξιούχοι: Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα των 250 ευρώ – Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια

27 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή μέρα της εβδομάδας για κάθε ζώδιο – «Αποδεσμευτείτε από όσα δεν μιλούν στην ψυχή σ...

Η νέα λειτουργία Copilot Mode του Microsoft Edge ενεργοποιεί περισσότερες δυνατότητες AI
περισσότερα
03:45 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: Έκανε throw back και δημοσίευσε φωτογραφίες από την Ίμπιζα – «Θυμήθηκα το καλοκαιρινό αρχείο»

Μια δόση καλοκαιριού πρόσφερε στους διαδικτυακούς της φίλους η Ιωάννα Τούνη, μέσα από τη νέα τ...
03:15 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η τρυφερή ανάρτηση με τον γιο του Πάρη – «Με κάνει να βλέπω τη ζωή αλλιώς»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου δεν κρύβει την αδυναμία που έχει στον γιο του και με κάθε ευκαιρία δείχν...
02:00 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Φωτεινή Πετρογιάννη: Λιώνει από αγάπη για τον γιο της – Το τρυφερό βίντεο

Μέρα γεμάτη συναισθήματα για τη Φωτεινή Πετρογιάννη, που την Κυριακή (26/10) είχε έναν ιδιαίτε...
00:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Βασίλης Κούκουρας: «Δέχθηκα αμφισβήτηση όταν παρουσίασα τηλεπαιχνίδι»

Με αφορμή την αντικατάσταση που κάνει στον Στάθη Μαντζώρο σε θεατρική παράσταση τη φετινή σεζό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς