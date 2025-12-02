Βενεζουέλα: Τεράστια διαδήλωση στο Καράκας εναντίον των απειλών από τις ΗΠΑ – «Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο» -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

  • Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν στο Καράκας, απορρίπτοντας τις απειλές της Ουάσινγκτον ενόψει της σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα.
  • Ο πρόεδρος Μαδούρο θεωρεί πως οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» και να αρπάξει τα πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.
  • Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι αγωνίζονται για «την υπεράσπιση της χώρας μας, την υπεράσπιση της εθνική μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των πόρων μας».
πηγή: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν τη Δευτέρα στους δρόμους του Καράκας, απορρίπτοντας τις απειλές της Ουάσινγκτον ενόψει της σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο – ο οποίος θεωρεί πως η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

«Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o 68χρονος Ναρσίσο Τορεάλμπα.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όποιον χρειαστεί να μιλήσουμε, αλλά ποτέ δεν θα απαρνηθούμε την εθνική μας κυριαρχία, ποτέ δεν θα ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας», είπε ο 54χρονος Σιρίλο Κασόρλα.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς. Επρόκειτο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί «κλειστό» τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, μήνυμα που οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων από τουλάχιστον έξι αεροπορικές εταιρείες. Εν είδει αντιποίνων, ο Μαδούρο ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας αυτών των αεροπορικών εταιρειών στη χώρα.

Αγωνιζόμαστε για «την υπεράσπιση της χώρας μας, την υπεράσπιση της εθνική μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των πόρων μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Παρά «τις απειλές, τις ηλίθιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου (…) τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους, θα συνεχίσουμε (τον αγώνα) στους δρόμους» για την υπεράσπιση της πατρίδας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκες.

Δείτε φωτογραφίες:

Βενεζουέλα, Καράκας, ΗΠΑ, διαδηλώσεις
πηγή: EPA/MIGUEL GUTIERREZ
Βενεζουέλα, Καράκας, ΗΠΑ, διαδηλώσεις
πηγή: EPA/MIGUEL GUTIERREZ

 

 

