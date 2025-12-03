Κολομβία προς ΗΠΑ: «Μην απειλείτε την εθνική κυριαρχία μας, διότι θα ξυπνήσετε τον ιαγουάρο»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, απηύθυνε χθες Τρίτη έκκληση προς τις ΗΠΑ να σεβαστούν «την εθνική κυριαρχία» της χώρας του. Η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να διατάξει επιθέσεις σε χώρες όπου παρασκευάζεται κοκαΐνη — με την Κολομβία να παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως.

«Μην απειλείτε την εθνική κυριαρχία μας, διότι θα ξυπνήσετε τον ιαγουάρο. Το να επιτίθεστε στην εθνική κυριαρχία μας ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου, μην πλήττετε δυο αιώνες διπλωματικών σχέσεων», προειδοποίησε ο Πέτρο μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεμήνυε ότι οποιαδήποτε χώρα παράγει κοκαΐνη που πωλείται στις ΗΠΑ εκτίθεται σε κίνδυνο «να υποστεί επίθεση».

Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαπολύσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου σειρά πληγμάτων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό εναντίον πλεούμενων που κατά τον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο μετέφεραν ναρκωτικά, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τη Βενεζουέλα. Στα πλήγματα έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι.

Ο πρόεδρος Πέτρο έχει καταγγείλει τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Η Κολομβία «παράγει κοκαΐνη, έχει εργαστήρια παραγωγής κοκαΐνης και μας πουλάει κοκαΐνη, κάτι που εκτιμάμε πάρα πολύ», είπε σαρκαστικά χθες ο κ. Τραμπ.

«Οποιοσδήποτε το κάνει αυτό και πουλάει στη χώρα μας μπορεί να υποστεί επίθεση (…) Όχι μόνο η Βενεζουέλα», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Τύπο.

«Αν υπάρχει κάποια χώρα που έχει σταματήσει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης ώστε να μην καταναλωθούν από τους βορειοαμερικανούς, αυτή είναι η Κολομβία», αντέτεινε ο κ. Πέτρο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον κολομβιανό ομόλογό του πως δεν κάνει αρκετά για να καταπολεμηθεί η διακίνηση ναρκωτικών. Έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει «βαρόνο των ναρκωτικών» και η κυβέρνησή του επέβαλε οικονομικές και ταξιδιωτικές κυρώσεις στον κ. Πέτρο και κοντινά του πρόσωπα, ενώ αφαίρεσε την Κολομβία από τον κατάλογο κρατών που θεωρεί συμμάχους στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στερώντας της χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων.

Από την πλευρά του ο Γουστάβο Πέτρο κατηγορεί τον Αμερικανό ομόλογό του πως αναμιγνύεται στα πολιτικά πράγματα της χώρας του ώστε να επηρεάσει την κοινή γνώμη ώστε η αριστερά να εκδιωχθεί από την εξουσία στις εκλογές του 2026.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

