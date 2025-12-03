Νίκη Κεραμέως: Έτσι θα αυξηθούν οι μισθοί – Επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσίασε τα νέα δεδομένα που φέρνει η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Star το βράδυ της Τρίτης (2/12). Η υπουργός εξήγησε ότι η κυβέρνηση και όλοι οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε μία «ιστορική συμφωνία», η οποία, όπως είπε, δημιουργεί πιο σταθερό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζόμενους. Η ίδια υπογράμμισε ότι η νέα συμφωνία αλλάζει το τοπίο στους μισθούς και ανοίγει δρόμο για ενισχυμένες συλλογικές ρυθμίσεις.

Η υπουργός ανέφερε ότι η συμφωνία για τις νέες συλλογικές συμβάσεις αναμένεται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις αρχές του 2026, σημειώνοντας ότι από εκείνο το σημείο ξεκινά ουσιαστικά η εφαρμογή της. «Ανοίγει τη δυνατότητα σε αυξήσεις μισθών και καλύτερους όρους εργασίας για τους εργαζόμενους», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η εξέλιξη αφορά ένα μεγάλο εύρος επαγγελματικών κλάδων.

Η Νίκη Κεραμέως στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα των μισθών, τονίζοντας ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης προσεγγίζει σήμερα τα 1.500 ευρώ. Παράλληλα, παραδέχθηκε – απαντώντας σε ερώτηση της Μάρας Ζαχαρέα – ότι περίπου οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα λαμβάνουν γύρω στα 1.000 ευρώ. Η υπουργός διευκρίνισε ότι «έχουμε τον κατώτατο και τον μέσο μισθό. Αυτή η νέα συμφωνία επιδρά στον μέσο μισθό» και πρόσθεσε πως η συμφωνία «έρχεται και δίνει μία ώθηση προς τα πάνω σε μισθούς των εργαζομένων». Όπως συμπλήρωσε, διαπιστώνει «μία δυνατότητα για αυξήσεις στους μισθούς που αγγίζουν ένα ευρύ φάσμα εργαζόμενων».

Σχετικά με τον κατώτατο μισθό, η υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί το μοντέλο που ήδη εφαρμόζουν 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξήγησε ότι ο κατώτατος λειτουργεί ως προστατευτικό όριο, ενώ οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να συμφωνούν υψηλότερες αποδοχές μέσω συλλογικών συμβάσεων. «Από εκεί και πάνω οι κοινωνικοί εταίροι μπορεί να επιλέξουν καλύτερο μισθό. Ο νομοθέτης βάζει το δίχτυ ασφαλείας. Αυτό που συζητάμε είναι πώς οι καλύτεροι όροι εργασίας θα επεκταθούν σε περισσότερους εργαζόμενους», ανέφερε.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στο θέμα της διαιτησίας, όπου η υπουργός ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την προσφυγή σε αυτή τη διαδικασία. «Αυτό το οποίο προβλέπεται είναι να υπάρχει επιτροπή που θα κάνει προέλεγχο για το αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις», είπε. Παράλληλα τόνισε τη σημασία της μετενέργειας στις συλλογικές συμβάσεις: «Δηλαδή αν λήξει μία συλλογική σύμβαση, όλοι οι όροι της να συνεχίσουν να ισχύουν και να προστατεύουν τον εργαζόμενο, μέχρι να συναφθεί νέα συλλογική σύμβαση ή ατομική σύμβαση».