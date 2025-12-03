Champions League γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού με 3-2 σετ επί της Ετσατσίμπασι

Σύνοψη από το

  • Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Champions League, επικρατώντας με 3-2 σετ της τουρκικής Ετσατσίμπασι.
  • Οι «ερυθρόλευκες» πραγματοποίησαν συγκλονιστική ανατροπή, ανατρέποντας το 0-1 και 1-2 σετ και στέλνοντας τον αγώνα στο τάι-μπρέικ.
  • Με καθοριστική ψυχραιμία στο τάι-μπρέικ, οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς επικράτησαν με 18-16, εξασφαλίζοντας έναν ιστορικό θρίαμβο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Champions League
Εικλονα: ertnews.gr

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγραψε ιστορία στο Μελίνα Μερκούρη, καταφέρνοντας να πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη στο Champions League. Η ελληνική ομάδα έδειξε ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και επικράτησε με 3-2 σετ της τουρκικής Ετσατσίμπασι στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League – Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση

Συγκλονιστική ανατροπή

Οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να υπερβούν μία από τις ισχυρότερες ομάδες του αθλήματος, ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 0-1 και 1-2 σετ, αλλά βρήκε τις λύσεις και έστειλε τον αγώνα στο τάι-μπρέικ.

Στο τάι-μπρέικ έχασε το πρώτο ματς μπολ (14-13) και οι φιλοξενούμενες είχαν στη συνέχεια τα δικά τους ματς μπολ (14-15 και 15-16).

Champions League: «Απόλυτη» η Άρσεναλ, νύχτα «εφιάλτης» για την Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Καθοριστική ψυχραιμία στο τάι-μπρέικ

Στο κρίσιμο σημείο, οι παίκτριες του Μπράνκο Κοβάσεβιτς κράτησαν την ψυχραιμία τους και εκτέλεσαν σωστά. Προηγήθηκαν 17-16 χάρη σε άσσο της Στεφάνοβιτς και πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη μετά από λάθος της Στίσιακ.

Στατιστικά νίκης

Ολυμπιακός: 9 άσοι, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ, 31 λάθη αντιπάλων
Ετσατσίμπασι: 3 άσοι, 58 επιθέσεις, 16 μπλοκ, 29 λάθη αντιπάλων

Champions League: Με «όπλο» τη δύναμη της έδρας ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ – Οι πιθανές 11αδες

Τα σετ: 21-25, 25-16, 19-25, 26-24, 18-16
Ολυμπιακός (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Βάνιακ 14 (13/26 επ., 1 μπλοκ), Κούμπουρα 26 (24/65 επ., 2 άσοι), Τερζόγλου 8 (2 άσοι, 6 μπλοκ), Στεφάνοβιτς 9 (2 άσοι, 5 μπλοκ), Κόνεο 13 (2 άσοι), Ντι Ιούλιο 4 (2/2 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ) / Αρτακιανού, Σαμπάτη, Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Εμμανουηλίδου, Οικονομίδου 4.
Ετσατσίμπασι (Τζούλιο Μπρέγκολι): Στίσιακ 22 (19/39 επ., 3 μπλοκ), Τζακ-Κισάλ 15 (1 άσος, 5 μπλοκ), Ερκέκ 4, Σαχίν 4, Ρέτκε 12 (1 άσος, 3 μπλοκ), Καρακούρτ 18 (1 άσος, 2 μπλοκ) / Σεμνέμ, Ντίκεν 2, Μάλιο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:53 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής για απόπειρα βιασμού

Πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής με εξέχον παρελθόν στην Premier League, το όνομα του οποίο...
20:28 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξεκουράζει Πάλμερ-Μπράουν, Τετέ και Τσιριβέγια ενόψει Κηφισιάς – «Μέσα» Ταμπόρδα και Βιλένα

Χωρίς προβλήματα ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Τρίτης (2/12) την προετοιμασία του ...
01:27 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Ιβάν Σαββίδης: «Μαζί θα υποδεχθούμε τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ»

Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε Δευτέρα, έτσι και σήμερα (1/12) ο Ιβάν Σαββίδης μίλησε στην ομάδα τ...
23:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρήστος Μουζακίτης: Παρέλαβε το βραβείο «European Golden Boy Web 2025» – «Δεν ξέρω πότε θα φύγει από τα χέρια μου» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το ταλέντο του Χρήστου Μουζακίτη ξεπέρασε πλέον τα στενά ελληνικά σύνορα, με τον 18χρονο διεθν...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»