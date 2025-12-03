ΗΠΑ – Τραμπ: Ανέστειλε τις αιτήσεις μετανάστευσης από 19 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ταξιδιωτικών απαγορεύσεων

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναστείλει όλες τις αιτήσεις μετανάστευσης που υπέβαλαν μετανάστες από 19 χώρες, στις οποίες είχε απαγορεύσει το ταξίδι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα φέτος, σταματώντας την επεξεργασία των αιτήσεων για πράσινη κάρτα και αμερικανική υπηκοότητα για ευρύ φάσμα ανθρώπων, σύμφωνα με αξιωματούχους της υπηρεσίας και πληροφορίες της New York Times.

Η παύση ισχύει για άτομα από το Ιράν, το Σουδάν, την Ερυθραία, την Αϊτή, τη Σομαλία και άλλες χώρες στις οποίες ο κ. Τραμπ απαγόρευσε την είσοδο τον Ιούνιο, οι οποίοι ζητούν καθεστώς από την Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, την υπηρεσία που επιβλέπει το σύστημα μετανάστευσης. Η λίστα περιλαμβάνει μερικά από τα φτωχότερα και πιο ασταθή έθνη στον κόσμο.

Χώρες που υπόκεινται σε αναστολή των αιτήσεων μετανάστευσης στις ΗΠΑ

Η κίνηση αυτή εντείνει την αξιοσημείωτη καταστολή της μετανάστευσης μετά την ένοπλη επίθεση εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα. Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον Ραχμανουλάχ Λακανβάλ, έναν 29χρονο Αφγανό που έλαβε άσυλο τον Απρίλιο, ως τον ύποπτο για την επίθεση. Οι αλλαγές έχουν ήδη περιορίσει πολλές από τις εναπομένουσες νόμιμες οδούς μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά η παύση των αιτήσεων ασύλου έδειξε ότι η διοίκηση δεν έχει τελειώσει.

«Η κυβέρνηση Τραμπ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα άτομα που γίνονται πολίτες είναι τα καλύτερα των καλύτερων. Η υπηκοότητα είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα», δήλωσε ο Μάθιου Τράγκεσερ, εκπρόσωπος των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ, ο οποίος επιβεβαίωσε την παύση την Τρίτη. «Δεν θα ρισκάρουμε όταν διακυβεύεται το μέλλον του έθνους μας».

Η παύση ισχύει για διάφορες διαδικασίες μετανάστευσης, με κυριότερες αιτήσεις για πράσινη κάρτα και αιτήσεις για υπηκοότητα των ΗΠΑ. Δικηγόροι μετανάστευσης ανέφεραν ακυρώσεις τελετών πολιτογράφησης και συνεντεύξεων για το μεταναστευτικό καθεστώς και δήλωσαν ότι έμειναν άναυδοι την Τρίτη, καθώς οι μετανάστες απορρίφθηκαν από συνεντεύξεις για πράσινες κάρτες και άλλες μορφές ανακούφισης χωρίς καμία εξήγηση.

Η Άνα Μαρία Σβαρτς, δικηγόρος μετανάστευσης στο Τέξας, δήλωσε ότι δύο από τους πελάτες της εταιρείας της από τη Βενεζουέλα έμαθαν κατά την άφιξή τους σε ένα γραφείο των Υπηρεσιών Ιθαγένειας και Μετανάστευσης στο Χιούστον ότι οι συνεντεύξεις τους είχαν ακυρωθεί χωρίς σαφή λόγο. Άλλοι δικηγόροι έχουν αναφέρει ότι οι αιτούντες που περίμεναν μήνες, μερικές φορές χρόνια, για τις συνεντεύξεις τους ξαφνικά διαπίστωσαν ότι τα ραντεβού τους αφαιρέθηκαν από το σύστημα χωρίς καθοδήγηση για το πώς να προχωρήσουν, είπε.

Η παύση θα ασκήσει περαιτέρω πίεση σε ένα σύστημα που ήδη αντιμετωπίζει καθυστερήσεις, είπε.

«Όλα έχουν τεθεί σε αναμονή», είπε η κα Schwartz. «Είναι σαν κυκλοφοριακή συμφόρηση και θα χειροτερεύει όλο και περισσότερο».