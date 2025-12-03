ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ακυρώνει όλα τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ακυρώνει όλα τα έγγραφα—συμπεριλαμβανομένων χάριτων και μειώσεων ποινών—τα οποία είχαν υπογραφεί από τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, μέσω αυτόματης υπογραφής (autopen).

Το autopen είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για την πιστή αναπαραγωγή της υπογραφής ενός ατόμου, συνήθως για έγγραφα μεγάλου όγκου ή τελετουργικού χαρακτήρα. Έχει χρησιμοποιηθεί από προέδρους και των δύο μεγάλων κομμάτων για την υπογραφή επιστολών και διακηρύξεων.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε: «Όσοι έλαβαν ‘χάρη’, ‘μείωση ποινής’ ή οποιοδήποτε άλλο νομικό έγγραφο που έχει υπογραφεί με αυτόν τον τρόπο, παρακαλούνται να ενημερωθούν ότι το εν λόγω έγγραφο έχει πλήρως και ολοκληρωτικά ακυρωθεί και δεν έχει καμία νομική ισχύ».