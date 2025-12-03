Νεκρός Παλαιστίνιος δημοσιογράφος σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Ισάμ Ουάντι έχασε τη ζωή του και ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Άμπντελ Φάταχ Ασλί τραυματίστηκε, όταν ισραηλινό drone πραγματοποίησε επίθεση στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Όπως μετέδωσε το WAFA, ο Ουάντι χειριζόταν drone με κάμερα για τη λήψη πλάνων που χρησιμοποιούσε στα ρεπορτάζ του για διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Η οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) εκτιμά ότι, από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ–Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που εφαρμόστηκε στις 10 Οκτωβρίου, βομβαρδισμοί και χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να σημειώνονται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει δημοσιογράφους στη Γάζα ότι συνδέονται με τη Χαμάς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa.