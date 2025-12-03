Νεκρός Παλαιστίνιος δημοσιογράφος σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας

Σύνοψη από το

  • Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ, ο Μοχάμεντ Ισάμ Ουάντι, έχασε τη ζωή του σε ισραηλινό πλήγμα drone στη Χαν Γιούνις της Γάζας. Ένας ακόμη δημοσιογράφος τραυματίστηκε.
  • Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τον ισραηλινό στρατό, ενώ ο Ουάντι χρησιμοποιούσε drone με κάμερα για τα ρεπορτάζ του.
  • Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) εκτιμά ότι πάνω από 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νεκρός Παλαιστίνιος δημοσιογράφος σε ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ Μοχάμεντ Ισάμ Ουάντι έχασε τη ζωή του και ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Άμπντελ Φάταχ Ασλί τραυματίστηκε, όταν ισραηλινό drone πραγματοποίησε επίθεση στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο πως το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Όπως μετέδωσε το WAFA, ο Ουάντι χειριζόταν drone με κάμερα για τη λήψη πλάνων που χρησιμοποιούσε στα ρεπορτάζ του για διάφορα μέσα ενημέρωσης.

Η οργάνωση Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) εκτιμά ότι, από την έναρξη της σύγκρουσης Ισραήλ–Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που εφαρμόστηκε στις 10 Οκτωβρίου, βομβαρδισμοί και χερσαίες επιχειρήσεις συνεχίζουν να σημειώνονται στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει δημοσιογράφους στη Γάζα ότι συνδέονται με τη Χαμάς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:50 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ – Τραμπ: Ανέστειλε τις αιτήσεις μετανάστευσης από 19 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ταξιδιωτικών απαγορεύσεων

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αναστείλει όλες τις αιτήσεις μετανάστευσης που υπέβαλαν μετανάστες από ...
01:50 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ακυρώνει όλα τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ακυρώνει όλα τα έγγραφα—συμπεριλ...
00:50 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ρωσία-ΗΠΑ: Δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» – Γιούρι Ουσακόφ: «Μένει πολλή δουλειά»

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε «κανέναν συμβιβασμό» για τη διευθέτηση του πολέμου στην Ου...
00:25 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να στηρίξει την προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος

Στήριξη στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος από τον πρόεδρο του Ισραήλ, ζήτησε ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»