Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Είτε σας αρέσει, είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε»

Σύνοψη από το

  • Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τη σεξουαλικότητά του.
  • Στη δήλωσή του, ο καλλιτέχνης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν είμαι αυτό που νομίζετε».
  • Η τοποθέτηση του Μαυρικίου Μαυρικίου έχει προκαλέσει ενδιαφέρον στο κοινό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Μαυρίκιος Μαυρικίου

Συνέντευξη παραχώρησε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα», όπου επέλεξε να μιλήσει όσο πιο ανοιχτά γίνεται για ένα θέμα που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια. Στη στήλη «Let’s Talk» με τον Τάσο Ευαγγέλου, απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τη σεξουαλικότητά του θέλοντας να βάλει τα πράγματα σε μια «τάξη».

«Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα τέσσερα χρόνια και ακόμη κάποιοι δεν το πιστεύουν»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου παραδέχτηκε ότι μεγάλο μέρος του κόσμου που τον παρακολουθεί είχε σχηματίσει την εντύπωση για εκείνον ότι είναι ομοφυλόφιλος.

«Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα τέσσερα χρόνια και ακόμη κάποιοι δεν το πιστεύουν. Πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο, όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Το λέω ειλικρινά για πρώτη φορά» δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαντήσει.

«Είτε σας αρέσει, είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε»

Ο ίδιος τόνισε: «Και να ήμουν (κάτι άλλο), δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα ούτε έναν άνθρωπο, ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν γάμο εικονικό μέσα σε μια εκκλησία». Ξεκαθάρισε μάλιστα πως έχει αποδεχτεί πλήρως τον εαυτό του και πως η Ιλάειρα στάθηκε δίπλα του με απόλυτη αγάπη και στήριξη.

«Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και έχω μία γλυκύτατη γυναίκα που με έχει αποδεχτεί και μου έχει συμπληρώσει όλα μου τα κενά. Σκεφτόμουν ότι, εφόσον η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν αυτή, ότι εγώ είμαι έτσι, ενδεχομένως μια γυναίκα να μην ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία», συμπλήρωσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

«Είτε σας αρέσει, είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε μια χαρά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα παιδάκι υπέροχο και θέλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα δεύτερο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η εκμάθηση νέων δεξιοτήτων ενισχύει τον εγκέφαλο – Πώς να το κάνουμε;

Γιατροί και Βετεράνοι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ενώνουν δυνάμεις για καλό σκοπό

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Πιερρακάκης στο roadshow της Morgan Stanley: Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων ανοίγει τον δρόμο για την Ένωση Αποτ...

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
04:35 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Παραιτήθηκα από την περιουσία μας» – Μιλά ανοιχτά για το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου άνοιξε την καρδιά της για ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα στη ζωή της: τ...
21:22 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Γιατί ρε πατέρα: Ο Μιχαήλος ψάχνει τα 3 αδέλφια

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται απόψε, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 22:30, με νέο επεισόδ...
19:35 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Φάρμα: Στο τέλος της αποψινής βραδιάς θα έχει διαμορφωθεί η τελική πεντάδα

Στο χθεσινό επεισόδιο της Φάρμας ο Δημήτρης Ζήκος βρέθηκε στη θέση του πρώτου μονομάχου και η ...
18:51 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

«Να μ’ αγαπάς»: Ο Ορφέας, απελπισμένος, κινείται επικίνδυνα προς την Φωτεινή, απόψε στις 20:00

Ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και την Φωτεινή φέρνει αναστάτωση στην οικογένεια Καλλιγά...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»