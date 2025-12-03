Συνέντευξη παραχώρησε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου στην εκπομπή «Με Αγάπη Χριστιάνα», όπου επέλεξε να μιλήσει όσο πιο ανοιχτά γίνεται για ένα θέμα που τον ακολουθεί εδώ και χρόνια. Στη στήλη «Let’s Talk» με τον Τάσο Ευαγγέλου, απάντησε στις φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τη σεξουαλικότητά του θέλοντας να βάλει τα πράγματα σε μια «τάξη».

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου παραδέχτηκε ότι μεγάλο μέρος του κόσμου που τον παρακολουθεί είχε σχηματίσει την εντύπωση για εκείνον ότι είναι ομοφυλόφιλος.

«Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα τέσσερα χρόνια και ακόμη κάποιοι δεν το πιστεύουν. Πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο, όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Το λέω ειλικρινά για πρώτη φορά» δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πως δεν έχει κανένα πρόβλημα να απαντήσει.

Ο ίδιος τόνισε: «Και να ήμουν (κάτι άλλο), δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα ούτε έναν άνθρωπο, ούτε τον ίδιο μου τον εαυτό. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν γάμο εικονικό μέσα σε μια εκκλησία». Ξεκαθάρισε μάλιστα πως έχει αποδεχτεί πλήρως τον εαυτό του και πως η Ιλάειρα στάθηκε δίπλα του με απόλυτη αγάπη και στήριξη.

«Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και έχω μία γλυκύτατη γυναίκα που με έχει αποδεχτεί και μου έχει συμπληρώσει όλα μου τα κενά. Σκεφτόμουν ότι, εφόσον η περιρρέουσα ατμόσφαιρα ήταν αυτή, ότι εγώ είμαι έτσι, ενδεχομένως μια γυναίκα να μην ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία», συμπλήρωσε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου.

«Είτε σας αρέσει, είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε μια χαρά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα παιδάκι υπέροχο και θέλουμε κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα δεύτερο».