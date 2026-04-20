Ισραήλ: Συνεχίζει τις κατεδαφίσεις οικισμών στον νότιο Λίβανο παρά την εκεχειρία – Στόχος η δημιουργία «ζώνης ασφαλείας»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Λίβανος, Φωτογραφία: Reuters

Παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) συνεχίζουν συστηματικά την καταστροφή κτιρίων και υποδομών σε χωριά του νότιου Λιβάνου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, η πολιτική αυτή στοχεύει στην πλήρη εκκαθάριση της περιοχής που έχει οριστεί ως «ζώνη ασφαλείας» (buffer zone) κατά μήκος των συνόρων, μεταφέροντας το μοντέλο επιχειρήσεων που εφαρμόστηκε στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται πως, από τις 16 Απριλίου ισχύει μια 10ήμερη εκεχειρία μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Συστηματική ισοπέδωση ολόκληρων πόλεων

Διοικητές των IDF αποκάλυψαν στην ισραηλινή εφημεριδα ότι κατοικίες αμάχων, δημόσια κτίρια και σχολεία κατεδαφίζονται με στόχο την «εκκαθάριση της περιοχής».

Ενώ το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί πολιτικές υποδομές για την αποθήκευση όπλων και τη διάνοιξη σηράγγων, το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο στρατός δεν φαίνεται να κάνει διάκριση μεταξύ κτιρίων που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση και εκείνων που παρέμεναν άθικτα, ισοπεδώνοντας ολόκληρες πόλεις.

Οι κατεδαφίσεις εκτελούνται από ιδιώτες εργολάβους, ορισμένοι από τους οποίους αποζημιώνονται βάσει του αριθμού των κτιρίων που καταστρέφουν.

Ένας διοικητής δήλωσε στη Haaretz πως ο απώτερος στόχος είναι να εμποδιστεί η επιστροφή των Λιβανέζων αμάχων στα χωριά τους.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, είχε περιγράψει τη συγκεκριμένη πολιτική τον περασμένο μήνα.

«Όλα τα σπίτια σε χωριά κοντά στα λιβανέζικα σύνορα θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με το μοντέλο της Ράφα και της Μπέιτ Χανούν στη Γάζα, προκειμένου να εξαλειφθούν, μια για πάντα, οι απειλές κοντά στα σύνορα».

Προειδοποίηση προς τους αμάχους

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί τους πολίτες του Λιβάνου να μην επιστρέψουν στις εστίες τους στον νότο, παρά την εύθραυστη εκεχειρία.

Ο εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντράι, ανέφερε σε ανάρτησή του: «Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, οι IDF συνεχίζουν να παραμένουν ανεπτυγμένες στις θέσεις τους στον νότιο Λίβανο απέναντι στη συνεχιζόμενη τρομοκρατική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ».

«Επιπλέον, μην πλησιάζετε την περιοχή του ποταμού Λιτάνι, το Ουάντι αλ-Σαλχανί και το Σαλούκι», πρόσθεσε.

Πλήγμα σε εκτοξευτή ρουκετών

Σε ένα παράλληλο περιστατικό, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε κατά τη διάρκεια της νύχτας έναν φορτωμένο εκτοξευτή ρουκετών της Χεζμπολάχ στην περιοχή Καλαουίγια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εκτοξευτής «αποτελούσε άμεση απειλή για τα στρατεύματα των IDF και τους Ισραηλινούς πολίτες».


Αιτιολογώντας τη στρατιωτική δράση εν μέσω εκεχειρίας, οι IDF σημείωσαν: «Κατά τη διάρκεια της ανακωχής, [ο ισραηλινός στρατός] θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα αυτοάμυνας ενάντια σε απειλές, διατηρώντας την ασφάλεια των Ισραηλινών πολιτών και των στρατευμάτων που είναι ανεπτυγμένα στο έδαφος».

Χάρτης με τις κατεχόμενες περιοχές στον νότιο Λίβανο

Χθες Κυριακή, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα χάρτη στον οποίο απεικονίζονται οι περιοχές που τελούν υπό την κατοχή του στον νότιο Λίβανο, καθώς και οι θαλάσσιες ζώνες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ισραηλινού ναυτικού.

Όπως μετέδωσε η Haaretz, βάσει των στοιχείων που δημοσιοποιήθηκαν, η ζώνη ελέγχου του Ισραήλ εντός του λιβανικού εδάφους περιλαμβάνει στρατηγικά σημεία σε διαφορετικά μέτωπα:

  • Ρας αλ-Μπαγιάντα: Παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 8 χιλιομέτρων από τα ισραηλινά σύνορα
  • Καντάρα: Περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα
  • Κορυφογραμμή Κριστοφάνι: Στρατηγικό σημείο στα συρο-λιβανικά σύνορα, βορειοανατολικά του Όρους Ερμών

