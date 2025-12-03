Σε αγροτικό «κλοιό» η χώρα: Περισσότερα από 4.000 τρακτέρ στη Θεσσαλία, κλείνουν δρόμους και τελωνεία – Νέο μπλόκο σήμερα στα Τρίκαλα

«Ζεσταίνονται» για τα καλά οι μηχανές των τρακτέρ με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να επιμένουν ότι θα μείνουν στα μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα. Σε πολλά σημεία μάλιστα, έχουν ήδη πάρει μαζί τους και τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Τα βασικά μπλόκα είναι αυτή τη στιγμή σε Νίκαια, Ε-65 στην Καρδίτσα και στα Μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη, ενισχυόμενα συνεχώς, ενώ ο αριθμός των τρακτέρ αυξάνεται διαρκώς. Αγρότες και κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της Ελλάδας μπαίνουν καθημερινά στον «χορό» των κινητοποιήσεων.

Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές.

Μάλγαρα: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Νέες συνελεύσεις και ενισχύσεις

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Στις 10:00 το πρωί αναμένονται και ταξί, που θα πραγματοποιήσουν αυτοκινητοπομπή από το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» προς τα διόδια, στο πλαίσιο της 48ωρης απεργίας τους.

Θεσσαλία: Περισσότερα από 4.000 τρακτέρ

Η εικόνα στη Θεσσαλία είναι ακόμη πιο έντονη:

Μπλόκο Νίκαιας: Περισσότερα από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα.

Περισσότερα από 1.000 τρακτέρ, με τον αυτοκινητόδρομο κλειστό και στα δύο ρεύματα. Μπλόκο Ε-65, Καρδίτσα : Περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων.

: Περισσότερα από 2.000 τρακτέρ, σχηματίζοντας ουρά μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων. Νέο μπλόκο Τρικάλων: Στήνεται σήμερα έξω από τον κόμβο Μεγαλοχωρίου.

Συνολικά, μόνο στη Θεσσαλία βρίσκονται συνολικά περισσότερα από 4.000 τρακτέρ, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά.

Βόρεια Ελλάδα: Τελωνεία, κόμβοι και δεκάδες διάσπαρτα μπλόκα

Στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης πυκνές, ενώ ενδεικτικό είναι πως χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και με κομβόι να κατευθυνθούν στο τελωνείο Ευζώνων.

Επιπλέον αγρότες της Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην αρτηρία Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν αύριο κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ τέλος το Σάββατο θα υπάρξει παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

Έβρος: Συμβολικός αποκλεισμός τελωνείων – Προβλήματα από την ευλογιά

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στη Θράκη, το 30% των κοπαδιών έχει χτυπηθεί από τη νόσο της ευλογιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, έχουν θανατωθεί 420.000 αιγοπρόβατα και έχουν κλείσει 2.200 κτηνοτροφικές μονάδες

Στον κόμβο του Κιάτου σήμερα οι παραγωγοί της Κορινθίας

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κορινθίας, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η διαμαρτυρία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2025, στις 10 το πρωί, στον οδικό κόμβο του Κιάτου της Κορινθίας. Οι παραγωγοί θα συγκεντρωθούν στην περιοχή Πετμεζά.

Σύμφωνα με την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα, η δράση αυτή, αποτελεί μία απάντηση στις ενέργειες της Κυβέρνησης, πάνω στα θέματα του πρωτογενούς τομέα.

Η Συντονιστική, καλεί τους παραγωγούς της Κορινθίας να δώσουν δυναμικό ” παρών ” στην υπαίθρια αυτή κινητοποίηση. Δεν διευκρινίζει η ανακοίνωση εάν θα στηθεί κάποιο μπλόκο ή εάν θα είναι μία κινητοποίηση κάποιων ωρών.

Συμβολικές δράσεις στη Λάρισα

Στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας, χθες, Τρίτη, κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα, άχυρο και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο, δηλώνοντας οργή για τα συσσωρευμένα προβλήματα. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στον κόμβο Νίκαιας για να ενισχύσουν τα εκεί μπλόκα.

Ήπειρος – Κρίσιμο μπλόκο στο Καλπάκι

Στην Ήπειρο, άνοιξε ο δρόμος στον κόμβο Καλπακίου, αλλά θα κλείσει ξανά μεταξύ 19:00–20:00. Το σημείο είναι κομβικό για τη διέλευση βαρέων οχημάτων προς το τελωνείο Κακαβιάς.

Κρήτη: Κλείνουν λιμάνια και αεροδρόμια οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Δευτέρα

Την ώρα που τα μπλόκα στην υπόλοιπη χώρα ενισχύονται διαρκώς και κλείνουν συνέχεια εθνικοί δρόμοι, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης δίνουν το δικό τους ραντεβού την ερχόμενη Δευτέρα στο Παγκρήτιο Στάδιο στις 11.30 το πρωί και από εκεί, με βάση την απόφαση που ελήφθη κατά τη χθεσινή έκτακτη σύσκεψη της Συντονιστικής, θα κλείσουν λιμάνια και αεροδρόμια σε όλο το νησί.

Τα παραπάνω δήλωσε στο Cretalive ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής, Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

«Ξεκαθαρίζουμε ότι από την Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, η Παγκρήτια Συντονιστική αποφάσισε να κλείσει λιμάνια και αεροδρόμια στην Κρήτη. Και να γίνει κατανοητό ότι για όσες μέρες αυτό κρατήσει – και θα είναι πολλές – δεν θα δεχόμαστε ελέγχους από τα συνεργεία του ΟΠΕΚΕΠΕ», τόνισε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι οι έλεγχοι είναι καλοδεχούμενοι αλλά όχι σε περίοδο κινητοποιήσεων.

Με σύνθημα «Τα ειρηνικά τελείωσαν», αγρότες και κτηνοτρόφοι θέλουν να στείλουν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν ανέχονται άλλη κοροϊδία, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποί τους και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους φθάνοντας στα άκρα.