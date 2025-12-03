e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Συνεχίζονται και σήμερα οι πληρωμές – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σύνοψη από το

  • Συνολικά 81.760.000,00 ευρώ θα κατατεθούν σε 94.230 δικαιούχους έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει ποσά για εξωιδρυματικά επιδόματα ΤΑΥΤΕΚΩ, παροχές μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και εφάπαξ.
  • Η ΔΥΠΑ προχωρά σε καταβολές επιδομάτων ανεργίας, επιδοτούμενης άδειας μητρότητας και πόρων για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό των 81.760.000,00 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 94.230 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 3 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 1 έως 5 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας πιγκουίνος κρύβεται ανάμεσα στα τουκάν – Μόνο αν έχετε IQ 160 θα μπορέσετε να τον εντοπίσετε σε 30 δευτερόλεπτα

Το δώρο του φθινοπώρου για τον χειμώνα που μπορεί να ενισχύσει το έντερο και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες- Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:21 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες – Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

Στο 2,9% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα τ...
20:05 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ESM και EFSF: «Πράσινο φως» για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων της Ελλάδας

Ανοίγει ο δρόμος για νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους από την Ελλάδα μετά τις αποφάσεις του Ευρωπα...
18:15 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

Επίδομα παιδιού: Κλείνει αύριο η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Πότε θα καταβληθεί η έκτη δόση

Έως αύριο, Τετάρτη στις 6 μ.μ. θα δέχεται η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 νέες αιτήσεις ή τροποποι...
16:17 , Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την ανεργία τον Οκτώβριο

Τα στοιχεία για την ανεργία μηνός Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, η Αρχή αναφέρει...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»