Ντόναλντ Τραμπ για Σομαλούς: «Λάθος επιλογή να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ

«Δεν τους θέλουμε στη χώρα μας»: ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε χθες Τρίτη σφοδρή φραστική επίθεση εναντίον των μεταναστών από τη Σομαλία, λέγοντας πως δεν είναι ευπρόσδεκτοι στις ΗΠΑ.

ΗΠΑ: Η διοίκηση Τραμπ απομακρύνει οκτώ δικαστές που χειρίζονταν υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη

Εκφράστηκε με αφορμή σκάνδαλο στην πολιτεία Μινεσότα (βόρεια), όπου, σύμφωνα με την τοπική δικαιοσύνη, καταβλήθηκαν ποσά που εκτιμάται ότι ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια για ανύπαρκτες κοινωνικές υπηρεσίες, κυρίως μέσω εικονικών τιμολογίων Αμερικανών σομαλικής καταγωγής.

«Η χώρα τους βρωμάει»

Στη Σομαλία «δεν έχουν τίποτα, το μόνο που κάνουν ότι τρέχουν γύρω-γύρω και σκοτώνουν ο ένας τον άλλο», είπε ο κ. Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου του.

ΗΠΑ – Τραμπ: Ανέστειλε τις αιτήσεις μετανάστευσης από 19 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ταξιδιωτικών απαγορεύσεων

«Η χώρα τους δεν είναι καλή για κάποιον λόγο. Η χώρα τους βρωμάει και δεν τους θέλουμε στη χώρα μας», συνέχισε.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος βάζει συχνά μειονότητες στο στόχαστρο κι έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητά του, υποδαυλίζοντας τον φόβο μερίδας της λευκής πλειοψηφίας πως θα χάσει την πολιτική, οικονομική και πολιτισμική εξουσία της.

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ακυρώνει όλα τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen

«Είμαστε σε σημείο καμπής», είπε ακόμα κι υποστήριξε πως οι ΗΠΑ δεν πρέπει να κάνουν τη «λάθος επιλογή», που θα ήταν, κατ’ αυτόν, «να συνεχίσουμε να υποδεχόμαστε σκουπίδια στη χώρα μας».

«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι»

Υποστηρίζοντας ότι οι Αμερικανοί σομαλικής καταγωγής «δεν συνεισφέρουν τίποτα», καταφέρθηκε για νιοστή φορά εναντίον της Ιλάμ Ομάρ, δημοκρατικής βουλεύτριας από τη Μινεσότα που κατάγεται από τη Σομαλία και επικρίνει πολύ συχνά την κυβέρνησή του.

«Η Ιλάν Ομάρ είναι σκουπίδι. Οι φίλοι της είναι σκουπίδια», είπε ο πρόεδρος Τραμπ. «Ας επιστρέψουν εκεί απ’ όπου ήρθαν και ας λύσουν τα προβλήματά τους», πέταξε.

Η δημοκρατική πολιτικός, συχνά-πυκνά στο στόχαστρο του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, αντέδρασε μέσω X: «Η εμμονή του με μένα είναι ανατριχιαστική. Ελπίζω να του προσφερθεί η (ψυχολογική) βοήθεια που χρειάζεται απελπιστικά».

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να «τερματίσει τη μετανάστευση από όλες τις χώρες του τρίτου κόσμου» στις ΗΠΑ, μετά την επίθεση εναντίον δυο εθνοφρουρών στην Ουάσιγκτον για την οποία κατηγορήθηκε αφγανός πρώην στρατιωτικός.

Ήδη τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε απαγόρευση εισόδου στην αμερικανική επικράτεια ή περιορισμούς στις βίζες υπηκόων 19 κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Σομαλίας.

Η Σομαλία, χώρα στο Κέρας της Αφρικής, το 70% του πληθυσμού της οποίας βιώνει «πολυδιάστατη φτώχεια», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, βυθίστηκε τα χρόνια του 1990 σε εμφύλιο πόλεμο που οδήγησε στην κατάρρευση του κράτους.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένας πιγκουίνος κρύβεται ανάμεσα στα τουκάν – Μόνο αν έχετε IQ 160 θα μπορέσετε να τον εντοπίσετε σε 30 δευτερόλεπτα

Το δώρο του φθινοπώρου για τον χειμώνα που μπορεί να ενισχύσει το έντερο και να μειώσει τον κίνδυνο χρόνιων παθήσεων

Ακρίβεια: Αυξάνονται οι τιμές σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες- Είδος «πολυτελείας» η θέρμανση για τα νοικοκυριά

IRIS: Καθολικά διαθέσιμο σε κάθε σημείο πώλησης της Ελλάδας – Πότε θα ξεκινήσουν οι διασυνοριακές πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
06:47 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Ευρωπαϊκή Ένωση: Συμφωνήθηκε ο οριστικός τερματισμός των εισαγωγών αερίου από τη Ρωσία το 2027

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εννοεί να τερματίσει όλες τις εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία στα τέλη του 202...
06:39 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κανένας συμβιβασμός για τα κατεχόμενα εδάφη στη συνάντηση Πούτιν – Γουίτκοφ

Καμία σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την επικράτεια της Ουκρανίας που έχει καταλάβει ο ρωσικός στ...
06:08 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Reuters: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει άμεσα να καταθέσει νομική πρόταση για την αξιοποίηση των παγωμέ...
05:53 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 3 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Διεθνής Ημ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»