ΗΠΑ: Η διοίκηση Τραμπ απομακρύνει οκτώ δικαστές που χειρίζονταν υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη

  • Οκτώ δικαστές αρμόδιοι για υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη καθαιρέθηκαν τη Δευτέρα με απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, εν μέσω συνεχιζόμενων εντάσεων με την κυβέρνηση Τραμπ.
  • Η εθνική ένωση δικαστών αρμόδιων για υποθέσεις μετανάστευσης (NAIJ) επιβεβαίωσε την καθαίρεση των οκτώ μελών της που έδρευαν στο Μανχάταν.
  • Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την αντικατάσταση των δικαστών με άλλους που ευθυγραμμίζονται με την πολιτική της.
Ερμίνα Παπαδήμα

διεθνή

Trump reuters Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Οκτώ δικαστές αρμόδιοι για υποθέσεις μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη καθαιρέθηκαν τη Δευτέρα με απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με ένωση η οποία τους εκπροσωπεί, καθώς οι εντάσεις ανάμεσα στον κλάδο και την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζονται.

ΗΠΑ – Τραμπ: Ανέστειλε τις αιτήσεις μετανάστευσης από 19 χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο ταξιδιωτικών απαγορεύσεων

Σύμφωνα με την εθνική ένωση δικαστών αρμόδιων για υποθέσεις μετανάστευσης (NAIJ), που επιβεβαίωσε πληροφορίες του Τύπου, τα οκτώ μέλη της έδρευαν όλα στο κτίριο που βρίσκεται στη διεύθυνση 26 Federal Plaza, στο Μανχάταν. Εκεί φιλοξενείται δικαστήριο αρμόδιο να εξετάζει υποθέσεις μεταναστών που διεκδικούν άδειες παραμονής.

Επί μήνες, ομοσπονδιακοί αστυνομικοί με καλυμμένα πρόσωπα κινούνται στους διαδρόμους του κτιρίου αυτού και συλλαμβάνουν μετανάστες εξερχόμενους από ακροαματικές διαδικασίες, κατά κανόνα μπροστά σε ΜΜΕ, που είναι παρόντα σχεδόν καθημερινά.

Κολομβία προς ΗΠΑ: «Μην απειλείτε την εθνική κυριαρχία μας, διότι θα ξυπνήσετε τον ιαγουάρο»

Σκηνές αψιμαχιών με την αστυνομία κι οικογενειών που χωρίζονται κάνουν τον γύρο του κόσμου κι έχουν μετατρέψει τον χώρο αυτόν σε έμβλημα της σκληρής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ έναντι των παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Δεν είναι ξεκάθαρο ως τώρα γιατί παύτηκαν οι οκτώ δικαστές. Σε κάθε περίπτωση, προστίθενται σε άλλους περίπου 90, κατά υπολογισμούς της εφημερίδας New York Times, που απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους από την αρχή της χρονιάς (επί συνόλου κάπου 600).

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ακυρώνει όλα τα έγγραφα που υπέγραψε ο Μπάιντεν με autopen

Ξεσηκωμός ανθρωπιστικών οργανώσεων

Για οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών, η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου δισεκατομμυριούχου θέλει να τους αντικαταστήσει με δικαστικούς ευθυγραμμισμένους με την πολιτική της.

Η εξέλιξη ακολουθεί κινητοποίηση το σαββατοκύριακο, όταν δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Μανχάταν για να εμποδίσουν πιθανή επιχείρηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) εναντίον πλανόδιων πολιτών. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε προσαγωγές.

Στα τέλη Οκτωβρίου, επιχείρηση της ίδιας φύσης της ομοσπονδιακής αστυνομίας στην τουριστική Canal Street είχε επίσης πυροδοτήσει συγκεντρώσεις πολιτών που εναντιώνονταν.

Καθώς είναι «πόλη-καταφύγιο» για τους μετανάστες, η Νέα Υόρκη περιορίζει ηθελημένα τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες στις αντιμεταναστευτικές επιχειρήσεις. Αλλά δεν τις εμποδίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

