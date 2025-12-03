Σίσσυ Χρηστίδου: «Παραιτήθηκα από την περιουσία μας» – Μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου άνοιξε την καρδιά της για ένα από τα πιο καθοριστικά γεγονότα στη ζωή της: το διαζύγιό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, σε μια συνέντευξη που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Μιλώντας στο Anestea The Podcast με τον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, άφησε στην άκρη την τηλεοπτική περσόνα της και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις εμπειρίες που τη σημάδεψαν – τόσο συναισθηματικά όσο και οικονομικά.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως, παρ’ όλο που πίστευε ότι ο χωρισμός τους εξελισσόταν ομαλά, τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα εμφανίστηκαν έξι μήνες αργότερα, ανατρέποντας την εικόνα ενός «βελούδινου» διαζυγίου.

«Πίστευα ότι θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας»

«Κι εγώ πίστευα ότι είναι βελούδινο το διαζύγιο, ήταν συναινετικό και όλα τακτοποιήθηκαν. Πίστευα ότι θα είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και οι δύο πλευρές. Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα και συνέχισα να προσπαθώ γι’ αυτό, αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου» ανέφερε.

Η ίδια τόνισε πως προσπάθησε με κάθε τρόπο να διατηρηθούν οι ισορροπίες και ένα θετικό κλίμα μεταξύ τους, όμως παραδέχτηκε ότι και η ίδια είχε πάρει την απόφαση να προχωρήσει στον χωρισμό. «Ήθελα να χωρίσω. Ήμασταν 15 χρόνια μαζί και παντρεμένοι» ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας. Τώρα που το βλέπω απ’ έξω, κι εγώ απορώ. Μεγάλωσα σε ένα ροζ συννεφάκι, πιστεύοντας πως όλοι είναι καλοί. Σε αυτή τη συνθήκη δεν θα έμπαινα έτσι πια, όπως είμαι τώρα».

Και συμπλήρωσε:

«Δε θα έφευγα τελείως από την οικονομική διαχείριση των χρημάτων μου, που ουσιαστικά παραιτήθηκα από αυτό, το είχε αναλάβει όλο ο πρώην σύζυγός μου, οπότε όταν χωρίσαμε δεν είχα πρόσβαση σε τίποτα. Συναίνεσα απόλυτα σε αυτό, στο μυαλό μου ήταν δεδομένο ότι θα έχουμε ένα κοινό ταμείο και μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα. Πίστευα ότι μαζεύονται και χρήματα από την πλευρά του και ότι διασφαλίζει το μέλλον μας. Τώρα δεν θα το έκανα αυτό».

Κλείνοντας η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε ότι παραιτήθηκε και από την κοινή περιουσία τους. «Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα όταν χωρίσαμε, παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία. Στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου, όχι τον εαυτό μου. Ο πρώην σύζυγός μου εκπροσωπεί τον εαυτό του και αυτό έχει τεράστια διαφορά και βαρύτητα» τόνισε.