Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ – Άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου»

Σύνοψη από το

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου σε πρόσφατη συνέντευξή της μίλησε για την έντονη κριτική και το body shaming που έχει δεχθεί, καθώς και για φήμες περί αισθητικών παρεμβάσεων.
  • Η παρουσιάστρια δήλωσε ότι «είμαι ακόμα σε σοκ» από τις αρνητικές αντιδράσεις για την εικόνα της, αναφέροντας πως «άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου».
  • Σχετικά με τον χωρισμό της, η Χρηστίδου τόνισε: «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα», ενώ χαρακτήρισε «τρομερά πληγωτικό» το ότι αμφισβητήθηκε η μητρική της επάρκεια.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

Μία από τις πιο ειλικρινείς και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδου στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, στο «AnesTea the Podcast».

Σίσσυ Χρηστίδου: Συγκινημένη στον αέρα της εκπομπής – «Ανατρίχιασα όταν μου το είπε, ήταν σπουδαίο»

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε για την έντονη κριτική και το body shaming που έχει δεχθεί, για τις φήμες σχετικά με αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά και για την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, όπως φάνηκε στο απόσπασμα που αναρτήθηκε στο Instagram.

«Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου. Άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Σίσσυ Χρηστίδου: «Δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές»

Ενώ σε άλλο σημείο για τον χωρισμό της, η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά: «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας». Στη συνέχεια έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι είχε φτάσει στο σημείο να υπογράψει πράγματα που σήμερα βλέπει με άλλο μάτι: «Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα».

Τι δήλωσε για τον πρώην σύζυγό της;

Για την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συζύγου της, ανέφερε πως για λίγο ένιωσε μια αμυδρή ελπίδα: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα», ενώ τόνισε ότι ήταν «τρομερά πληγωτικό» το ότι αμφισβητήθηκε η μητρική της επάρκεια: «Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου».

Σίσσυ Χρηστίδου για Ιωάννα Τούνη: «Ντράπηκα για πολλά από όσα άκουσα μετά το βίντεο – Μου προκαλούν αηδία»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σοκαριστικά στοιχεία για τον αυτοτραυματισμό στους νέους: Ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα κινδυνεύει

Πότε η ερωτική εμμονή μπορεί να είναι σημάδι διαταραχής προσωπικότητας – Ειδικός απαντά

Ανεξάρτητη Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή: Άρχισε η διαδικασία για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή

Επιστροφή ενοικίου: Ενημέρωση και απορίες για την επιδότηση στο 1521 – Πότε μπαίνει σε λειτουργία

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
20:02 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Άγιος έρωτας: Ο Μαρκόπουλος οδηγείται στη φυλακή

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο και οδηγείται στη φυλακή στο νέο επεισόδιο της σειράς...
18:52 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Σμαράγδα Καρύδη: Για ποιο project έπεσε στο τραπέζι της ΕΡΤ το όνομά της;

Μπορεί να μην προχώρησαν οι συζητήσεις της Σμαράγδας Καρύδη με την ΕΡΤ για την ανάληψη νέας εκ...
18:40 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Να μ’ αγαπάς: Ο Θεόφιλος παρατά Ζωή και Νικαίτη στη μέση του δρόμου, απόψε στις 20:00

Τα δίδυμα πέφτουν θύματα απαγωγής απ’ την οικογένεια Καλλιγά στο νέο επεισόδιο της σειράς R...
17:40 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρυσή επιδότηση για το «Grand Hotel»

Με υψηλό προϋπολογισμό και μακρύ ορίζοντα συνεχίζει την πορεία του το «Grand Hotel» στον ΑΝΤ1,...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»