Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ – Άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου»

Μία από τις πιο ειλικρινείς και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της έδωσε η Σίσσυ Χρηστίδου στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο, στο «AnesTea the Podcast».

Η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε για την έντονη κριτική και το body shaming που έχει δεχθεί, για τις φήμες σχετικά με αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά και για την προσωπική της ζωή και τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Μαραντίνη, όπως φάνηκε στο απόσπασμα που αναρτήθηκε στο Instagram.

«Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις η εικόνα μου. Άκουσα μέχρι και ότι έκανα επέμβαση στομάχου», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

Ενώ σε άλλο σημείο για τον χωρισμό της, η παρουσιάστρια είπε χαρακτηριστικά: «Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας». Στη συνέχεια έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι είχε φτάσει στο σημείο να υπογράψει πράγματα που σήμερα βλέπει με άλλο μάτι: «Δέχτηκα να το υπογράψω αυτό, το υπέγραψα».

Τι δήλωσε για τον πρώην σύζυγό της;

Για την πρόσφατη συνέντευξη του πρώην συζύγου της, ανέφερε πως για λίγο ένιωσε μια αμυδρή ελπίδα: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη, απέκτησα μία ελπίδα», ενώ τόνισε ότι ήταν «τρομερά πληγωτικό» το ότι αμφισβητήθηκε η μητρική της επάρκεια: «Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου».