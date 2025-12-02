Λαφαζάνης για Τσίπρα: «Είναι ένα φιάσκο το βιβλίο του – Ο ανομολόγητος πόθος του ήταν να κερδίσει το “ναι” για στο δημοψήφισμα»

Σφοδρή κριτική στο Αλέξη Τσίπρα για τα όσα γράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους συνεργάτες του, άσκησε ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, το απόγευμα της Δευτέρας (1/12) ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι δεν θα πάει στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα καθώς όπως είπε: «άμα ήμουν εκεί, δεν θα μπορούσε να μιλήσει το Τσίπρας».

«Διάβασα το βιβλίο. Είναι μια αποτυχία, ένα φιάσκο αυτό το βιβλίο για τον Τσίπρα. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά ο τρόπος που το κάνει, αντί να τα δικαιολογήσει τα επιδεινώνει. Στρέφεται εναντίον προσώπων και εναντίον παρεμβάσεων που έγιναν, με έναν τρόπο άγαρμπο και επιθετικό. Ειρωνικό και δηλητηριώδη» είπε στην συνέχεια και πρόσθεσε: «Υπήρχαν εντάσεις και διαφορές απόψεων αλλά άλλο αυτό και άλλο το να προσπαθήσει να υποβαθμίσει σχεδόν όλους τους συνεργάτες του, με δηλητηριώδη σχόλια. Το θεωρώ απαράδεκτο από κάθε άποψη».

«Θεωρώ γελοίο αυτό που έγραψε (σ.σ. ότι ο Π. Λαφαζάνης προσκύνησε τον Μεντβέντεφ) διότι δείχνει ότι δεν είμαι εγώ εκτός τόπου και χρόνου αλλά είναι αυτός. Αυτό στο οποίο αναφέρεται ήταν μια συνάντηση, φιλοφρόνηση, όταν μας υποδέχθηκε η Ρώσικη κυβέρνηση για να υπογράψουμε τη συμφωνία για τον ρωσικό αγωγό. Πρώτα απ’ όλα, εγώ δεν ήμουν συνεργάτης του Τσίπρα. Εγώ ήμουν πάνω από τον Τσίπρα, ήμουν ιδρυτικό στέλεχος του παλιού Συνασπισμού και μετέπειτα του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί εμένα εκτός πραγματικότητας και εκείνος ήταν. Να λέει γελοιότητες για τον Μεντβέντεφ λες κι εγώ δεν ήξερα τι συμβαίνει στη Ρωσία. Εξευτελιστικά πράγματα» συνέχισε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Δεν μπορούσαμε να συμπορευτούμε. Είχαμε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Είχαμε βρει κοινό παρονομαστή στο θέμα του ευρώ. Αν ήταν σε ακραία αντίθεση με το πρόγραμμα μας… Θα το προτάξουμε και αν χρειαστεί θα φύγουμε και από το ευρώ. Εγώ επέμενα και έλεγα όχι στα μνημόνια. Με το δημοψήφισμα αναθάρρησα γιατί περίμενα το όχι σε αντίθεση με τον Τσίπρα γιατί περίμενε το ναι. Το έλεγε στις συζητήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας μου έλεγε: “Δε βλέπεις τι γίνεται; Θα βγει το ναι, δυστυχώς”. Έτσι έλεγε. Ο ανομολόγητος πόθος του ήταν να κερδίσει το ναι για να προχωρήσει στο μνημόνιο και να μην έρθει σε ρήξη με το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και με τους δανειστές. Παρόλο ότι βγήκε το όχι, το μετέτρεψε σε ναι. Έκανε μια μεγάλη κωλοτούμπα, μια προδοσία» ανέφερε ακόμη ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

«Είμαι καταζητούμενος στην Ουκρανία»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» στο Action24, τόνισε ότι είναι «γελοιότητα» να μπερδέψει κάποιος τη νέα Ρωσία με την παλιά Σοβιετική Ένωση. Ανέφερε ότι γνωρίζει πολύ καλά τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ υποστήριξε ότι είναι «καταζητούμενος στην Ουκρανία». Επίσης είπε ότι δεν αποκάλεσε ποτέ τον Μεντβέντεφ «σύντροφο» με τον τρόπο που το εννοεί η ελληνική πολιτική σκηνή.

«Δεν είναι δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας για πρωθυπουργός»

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης τόνισε ακόμη ότι το δίλημμα των εκλογών δεν είναι «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», και υποστήριξε ότι θα μπορούσε και ο ίδιος να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.