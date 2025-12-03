Reuters: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει άμεσα να καταθέσει νομική πρόταση για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η Ουκρανία, ενώ παράλληλα αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα να αντληθούν κεφάλαια από τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή να συνδυαστούν και οι δύο επιλογές, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Τον Οκτώβριο, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να καλύψουν τις «επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες» της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά απέφυγαν να επικυρώσουν ένα σχέδιο που θα χρησιμοποιούσε τα 140 δισ. ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη ως δάνειο προς το Κίεβο, λόγω των νομικών ανησυχιών που εξέφρασε η Βέλγιο.

Τα περισσότερα από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη βρίσκονται σε λογαριασμούς της βέλγικης εταιρείας διαχείρισης τίτλων Euroclear, και η βελγική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για τους νομικούς κινδύνους.

Σύμφωνα με το σχέδιο της Επιτροπής, η Ουκρανία θα πρέπει να επιστρέψει το δάνειο μόνο αν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις για τις ζημιές που προκάλεσε με τον πόλεμο κατά της γειτονικής χώρας.

Η Επιτροπή αναμένεται να υιοθετήσει την πρόταση την Τετάρτη, που περιλαμβάνει το προτεινόμενο σχέδιο για δάνειο αποζημίωσης συνδεδεμένο με τα παγωμένα κεφάλαια της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Το νομικό κείμενο θα διατηρεί επίσης τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω δανεισμού της ΕΕ και για εναλλαγή μεταξύ των δύο επιλογών, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Σε ερώτηση του Reuters, εκπρόσωπος της Επιτροπής απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο του προτεινόμενου κειμένου, δηλώνοντας ότι οι επίτροποι θα συζητήσουν τις χρηματοδοτικές επιλογές για την Ουκρανία σήμερα στη εβδομαδιαία συνεδρίασή τους και ότι αναμένεται να υιοθετήσουν τα αντίστοιχα νομικά κείμενα.

Πηγή: Reuters

