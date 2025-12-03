Αγρότες: Ένταση στην κινητοποίηση στον κόμβο Κιάτου – Έκλεισαν μέρος της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα το πρωί (3/12) στην κινητοποίηση των αγροτών της Κορινθίας, στον κόμβο του Κιάτο, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον δρόμο και δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν για λίγη ώρα σε συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο του enikos.gr, ενώ οι αγρότες επιχείρησαν να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, προκλήθηκε ένταση για λίγα λεπτά και στην συνέχεια έγινε χρήση χημικών.

Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση ηρέμησε, ωστόσο μέχρι και τώρα παραμένει έκρυθμη. Έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία, οι αγρότες έχουν κλείσει μέρος της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στο ύψος του Ξυλοκάστρου πραγματοποιείται εκτροπή οχημάτων.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή Πετμεζά, όπου έδωσαν το σήμα της εκκίνησης των κινητοποιήσεων και στην Κορινθία, με πολλούς να τονίζουν πως θα παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί, και καθημερινά θα μαζεύονται όλο και περισσότεροι.