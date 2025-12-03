Αγρότες: Ένταση στην κινητοποίηση στον κόμβο Κιάτου – Έκλεισαν μέρος της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Ένταση επικράτησε στην κινητοποίηση των αγροτών της Κορινθίας στον κόμβο του Κιάτου, καθώς αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να αποτρέψουν το κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών-Κορίνθου. Τελικά, οι αγρότες έκλεισαν μέρος του ρεύματος προς Αθήνα.
  • Κατά την προσπάθεια των αγροτών να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, προκλήθηκε ένταση για λίγα λεπτά και στην συνέχεια έγινε χρήση χημικών.
  • Η κατάσταση έχει ηρεμήσει, αλλά παραμένει έκρυθμη, με τους αγρότες να επιμένουν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού και να δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Ένταση στην κινητοποίηση στον κόμβο Κιάτου – Έκλεισαν μέρος της Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου – ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε νωρίτερα σήμερα το πρωί (3/12) στην κινητοποίηση των αγροτών της Κορινθίας, στον κόμβο του Κιάτο, καθώς οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον δρόμο και δεν τους επέτρεπαν να προχωρήσουν για λίγη ώρα σε συμβολικό κλείσιμο της Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Της Κωνσταντίνας Χαϊνά

Όπως μπορείτε να δείτε στα βίντεο του enikos.gr, ενώ οι αγρότες επιχείρησαν να προσπεράσουν τις αστυνομικές δυνάμεις, προκλήθηκε ένταση για λίγα λεπτά και στην συνέχεια έγινε χρήση χημικών.

Λίγη ώρα αργότερα η κατάσταση ηρέμησε, ωστόσο μέχρι και τώρα παραμένει έκρυθμη. Έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία, οι αγρότες έχουν κλείσει μέρος της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, ενώ στο ύψος του Ξυλοκάστρου πραγματοποιείται εκτροπή οχημάτων.

Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή Πετμεζά, όπου έδωσαν το σήμα της εκκίνησης των κινητοποιήσεων και στην Κορινθία, με πολλούς να τονίζουν πως θα παραμείνουν στο σημείο για όσο χρειαστεί, και καθημερινά θα μαζεύονται όλο και περισσότεροι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάρμακο 70 ετών για την πίεση μπορεί να ανοίξει νέο δρόμο για την αντιμετώπιση του καρκίνου

Ο δεκάλογος του αποκλεισμού και της ευαλωτότητας των ατόμων με αναπηρία

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Νέα πίστωση για επιδοτήσεις – Ποιους αφορά

Νέες προσλήψεις στην ΕΛΑΣ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:57 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Αγρότες με τρακτέρ «έσπασαν» το μπλόκο των αστυνομικών – Κατευθύνονται προς Προμαχώνα

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στα αγροτικά μπλόκα. Πριν από λίγο αγρότες με τρακτέρ στις Σέρρες ...
11:48 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Νέο μπλόκο αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Βέροια

Λίγο πριν από τις 10:30 το πρωί έφτασαν στον κόμβο Νησελίου, επί της Εγνατίας Οδού, οι αγρότες...
11:21 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αττική: Επιχείρηση για κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, κυρίως ανήλικων – 5 συλλήψεις, ανάμεσά τους και ο αρχηγός

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης (3/12/2025) αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυν...
11:12 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Διακοπή κυκλοφορίας των φορτηγών διεθνών μεταφορών στο Τελωνείο των Κήπων – Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα και επ’ αόριστον η διακοπή της κυκλοφορίας των φορτηγών δι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»