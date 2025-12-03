Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή η 75χρονη μητέρα, στο νοσοκομείο η κόρη της – Δείτε το βίντεο

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα Τετάρτη στην περιοχή Κουραμάδες στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μια μητέρα με την κόρη της έπεσε σε ποτάμι από ύψος 7 μέτρων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η μητέρα έχασε τη ζωή της, ενώ η κόρη της ηλικίας 48 ετών βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στις 17.30 το απόγευμα στη διασταύρωση των Κουραμάδων προς Σιναράδες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία, ΕΚΑΒ, αλλά και δύο πυροσβεστικά οχήματα για να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες.