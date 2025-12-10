Αντετοκούνμπο: Μίλησε με τους συμπαίκτες του για τις φήμες περί ανταλλαγής του – Το «αυτονόητο» μήνυμα ενότητας που έστειλε

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έστειλε ένα μήνυμα στους συμπαίκτες του στους Μπακς, εν μέσω των φημών για πιθανή ανταλλαγή του, ζητώντας να παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο μπάσκετ παρά τις εικασίες.

Οι τελευταίες πληροφορίες, όπως αποκάλυψε ο Shams Charania, δημοσιογράφος του ESPN, ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές ξεκίνησαν συζητήσεις για το αν ο καλύτερος δρόμος για τον Έλληνα δις MVP στο NBA είναι να μείνει στο Μιλγουόκι ή να συνεχίσει αλλού.

Just in: Giannis Antetokounmpo and his agent Alex Saratsis have started conversations with the Milwaukee Bucks about the two-time NBA MVP’s future – and discussing whether his best fit is staying or elsewhere, sources tell ESPN. A resolution is expected in the coming weeks. pic.twitter.com/NfrpL2Ffvr — Shams Charania (@ShamsCharania) December 3, 2025



Η πιθανότητα ανταλλαγής του «Greek Freak» προκάλεσε αναταράξεις στον κόσμο του μπάσκετ, αλλά η παραμονή του στα «ελάφια» παραμένει μία υπαρκτή επιλογή, αφού οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του τίτλου το 2021.

Ο «Giannis» είναι προς το παρόν εκτός δράσης λόγω θλάσης, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, συναντήθηκε με κάποιους συμπαίκτες του για να συζητήσουν τις φήμες.

Το μήνυμα στους συμπαίκτες του

«Μου μετέφεραν πηγές ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε πρόσφατα με κάποιους από τους συμπαίκτες του για να τονίσει τη σημασία του να επικεντρωθούν στο μπάσκετ», δήλωσε ο δημοσιογράφος Chris Haynes στο NBA TV.

«Και να μην επιτρέψουν σε εξωτερικούς παράγοντες να επηρεάσουν τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μου είπαν ότι το σημείο που ήθελε να τονίσει ήταν ότι βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, θέλει να βελτιωθεί, θέλει να βεβαιωθεί ότι θα επανέλθει στο παιχνίδι και να ανακάμψει από τον τραυματισμό του».

Σύμφωνα με τον Haynes, «Μετέφερε το μήνυμα ότι δεν μπορεί να ελέγξει τι συμβαίνει ή τι θα του συμβεί».

Sources: Milwaukee Bucks star Giannis Antetokounmpo met with some teammates to address rumors of his future. Message was to focus on basketball and not allow outside noise to distract team. More on The Association on @NBATV. pic.twitter.com/0pNB1PF83o — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) December 10, 2025

Είπε τα «αυτονόητα»

Τα σχόλια αυτά είναι αυτονόητα, σχολιάζει το Sports Illustrated, δεδομένου ότι ο Αντετοκούνμπο παραμένει με τους Μπακς, τουλάχιστον προς το παρόν.

Μετά τις αναφορές του Charania, φαίνεται ότι ένιωσε την ανάγκη να απευθυνθεί στους συμπαίκτες του. Ωστόσο, «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει συχνά και φωτιά», σημειώνει το αμερικανικό αθλητικό μέσο ενημέρωσης.

Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε αν οι Μπακς αποφασίσουν να κάνουν μια κίνηση που θα αλλάξει το τοπίο του πρωταθλήματος στο NBA.

Μια ενδεχόμενη ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο θα απέφερε σημαντικά ανταλλάγματα, ένα τίμημα που αρκετές ομάδες πιθανώς θα ήταν διατεθειμένες να πληρώσουν για τον εννιά φορές All-Star.

Στους 17 αγώνες της σεζόν, ο Γιάννης σημειώνει κατά μέσο όρο 28,9 πόντους, 10,1 ριμπάουντ και 6,1 ασίστ ανά παιχνίδι.

Τελευταία φορά αγωνίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου απέναντι στους Πίστονς και αναμένεται να μείνει εκτός για δύο έως τέσσερις εβδομάδες.