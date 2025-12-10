Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ποιοι θα πάρουν περισσότερα και τι αλλάζει φέτος – Τι ισχύει σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης

  • Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η 21η Δεκεμβρίου πέφτει Κυριακή. Η πληρωμή του πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό του εργαζόμενου, όχι σε μετρητά ή σε είδος.
  • Μεγαλύτερο ποσό δώρου θα λάβουν όσοι εργάστηκαν συνεχόμενα από 1/5/2025 έως 31/12/2025. Επίσης, όσοι έχουν υψηλότερες αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό, θα λάβουν μεγαλύτερο δώρο.
  • Δώρο δικαιούνται και όσοι έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί, εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις χρονικής απασχόλησης. Η μη πληρωμή του Δώρου εντός προθεσμίας συνιστά ποινικό αδίκημα, με τους εργαζόμενους να μπορούν να καταγγείλουν στο ΣΕΠΕ.
Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο Χριστουγέννων 2025, καθώς η καθορισμένη ημερομηνία, η 21η Δεκεμβρίου, πέφτει Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πληρωμή πριν από αυτή την ημερομηνία, διαφορετικά η καταβολή θεωρείται εκπρόθεσμη.

Το φετινό δώρο πρέπει να πληρωθεί αποκλειστικά μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό του εργαζόμενου, με σαφή αναγραφή στην αιτιολογία «Δώρο Χριστουγέννων 2025». Δεν επιτρέπεται πληρωμή σε είδος (όπως κουπόνια) ούτε σε μετρητά στο χέρι.

Ποιοι θα λάβουν περισσότερα χρήματα

Μεγαλύτερο ποσό δώρου θα λάβουν:

  • Όσοι εργάστηκαν συνεχόμενα από 1/5/2025 έως 31/12/2025, καθώς δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο:έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό
    25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.
  • Όσοι έχουν υψηλότερες αποδοχές στις 10 Δεκεμβρίου, ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό. Όσο υψηλότερος ο μισθός εκείνη την ημέρα, τόσο μεγαλύτερο το δώρο.
  • Όσοι είχαν νόμιμες άδειες μέσα στο διάστημα (ετήσια άδεια, άδεια μητρότητας, σπουδαστική άδεια), καθώς οι ημέρες αυτές προσμετρώνται.
  • Όσοι είχαν μικρή περίοδο ασθένειας: τα «τριήμερα ασθενείας» συνυπολογίζονται, ενώ δεν προσμετρώνται οι ημέρες με επίδομα ασθενείας από ασφαλιστικό φορέα.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων

Η περίοδος που καθορίζει το δικαίωμα είναι 1 Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.

Ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:

  • Για όσους εργάστηκαν όλο το διάστημα, το Δώρο είναι:1 μηνιαίος μισθός (μισθωτοί)
  • 25 ημερομίσθια (ημερομίσθιοι)
  • Για όσους εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, το ποσό είναι αναλογικό:Για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια.
    Ακόμη και για διάστημα μικρότερο των 19 ημερών, καταβάλλεται αντίστοιχο κλάσμα.
  • Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη είναι αυτές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της τελευταίας ημέρας εργασίας.

Μερική απασχόληση

Οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση λαμβάνουν Δώρο Χριστουγέννων βάσει των πραγματικών, δηλαδή των μειωμένων αποδοχών και του αντίστοιχου χρόνου εργασίας στο διάστημα 1/5–31/12.

Τι ισχύει σε παραίτηση ή απόλυση

Δώρο δικαιούνται και όσοι έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί, εφόσον:

  • ήταν εργαζόμενοι από 1/5/2025 και μετά, και
  • η εργασιακή σχέση διεκόπη έως 10/12/2025.

Σε αυτές τις περιπτώσεις καταβάλλεται αναλογικό ποσό, υπολογισμένο με βάση τη διάρκεια απασχόλησης και τις αποδοχές κατά τη λύση της σύμβασης.

Ποινικό αδίκημα η μη καταβολή

Η μη πληρωμή του Δώρου εντός προθεσμίας συνιστά ποινικό αδίκημα.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν καταγγελία στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, επώνυμα ή ανώνυμα, μέσω της γραμμής 1555. Σε περίπτωση καταγγελίας:

  • συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά και αποστέλλεται στον Εισαγγελέα,
  • εφαρμόζεται η αυτόφωρη διαδικασία,
  • πραγματοποιούνται έλεγχοι σε επιχειρήσεις και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Οι εργαζόμενοι ή τα σωματεία τους μπορούν επίσης να υποβάλουν απευθείας μήνυση στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

