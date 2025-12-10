ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί επικράτησαν στο Μαϊάμι έπειτα από 28 χρόνια – Για πρώτη φορά γυναίκα δήμαρχος

Σύνοψη από το

  • Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν τον δήμο του Μαϊάμι χθες Τρίτη, κάτι που είχε να συμβεί 28 χρόνια, με την Αϊλίν Χίγκινς να γίνεται η πρώτη γυναίκα που θα καταλάβει το αξίωμα.
  • Η νίκη αυτή προστίθεται στην πρόσφατη σειρά επιτυχιών της αντιπολίτευσης σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις, εν μέσω υποχώρησης της δημοτικότητας του προέδρου Τραμπ.
  • Η κ. Χίγκινς υποσχέθηκε «ηθική και υπεύθυνη» διακυβέρνηση, ωστόσο η συμμετοχή του κόσμου στις δημοτικές εκλογές ήταν μόλις 20% στην πόλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Φωτογραφία: AP

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν χθες Τρίτη τον δήμο του Μαϊάμι, κάτι που είχε να συμβεί 28 χρόνια στην οικονομική πρωτεύουσα της Φλόριντα, πολιτείας που ψήφισε πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις τρεις τελευταίες προεδρικές εκλογές.

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του τηλεοπτικού δικτύου CNN και της εφημερίδας Miami Herald.

Είναι η πρώτη γυναίκα που θα καταλάβει το αξίωμα.

Η νίκη αυτή, στην πολιτεία όπου περνά τον περισσότερο χρόνο του ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος τα σαββατοκύριακα, στο πολυτελές οίκημα και κλαμπ του στο Μαρ-α-Λάγκο, προστίθεται στην πρόσφατη σειρά επιτυχιών της αντιπολίτευσης σε τοπικές εκλογικές αναμετρήσεις.

Το φθινόπωρο κέρδισαν στις ψηφοφορίες για την ανάδειξη κυβερνητών στις πολιτείες Βιρτζίνια και Νιου Τζέρζι και του δημάρχου της Νέας Υόρκης, της μεγαλύτερης αμερικανικής μητρόπολης.

Στο Μαϊάμι, η κ. Χίγκινς, 61 ετών, υποσχέθηκε «ηθική και υπεύθυνη» διακυβέρνηση που θα φέρει «απτά αποτελέσματα» για τους κατοίκους της μεγαλούπολης.

Ωστόσο η συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές ήταν μόλις 20% στην πόλη, με μεγάλο πληθυσμό κουβανών εξόριστων, που παραδοσιακά υποστηρίζουν τους ρεπουμπλικάνους.

Η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδό της αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο, κάτι που αποδίδεται στο ολοένα υψηλότερο κόστος ζωής των Αμερικανών, εν μέρει εξαιτίας των επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών που επέβαλε, κατά δημοσκοπήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

08:05 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

