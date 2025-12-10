Ανυποχώρητοι οι αγρότες παρά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου: Αποκλείουν το λιμάνι του Βόλου – Σήμερα οι αποφάσεις και για τη Θεσσαλονίκη

Ανυποχώρητοι παραμένουν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι όλης της χώρας που προχωρούν καθημερινά σε νέα μπλόκα, παρά τη χθεσινή εισαγγελική παρέμβαση του Αρείου Πάγου, με τον Βόλο να βρίσκεται σήμερα (10/12) στο επίκεντρο, καθώς ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν το μεγάλο τους «crash test» με σχεδιαζόμενο αποκλεισμό του εμπορικού τμήματος του λιμανιού.

Με χθεσινή εντολή, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζήτησε από όλες τις δικαστικές αρχές και την Αστυνομία να παρακολουθούν στενά τις κινητοποιήσεις, τονίζοντας ότι ενέργειες όπως η τοποθέτηση εμποδίων στους δρόμους, οι αποκλεισμοί αεροδρομίων και η απειλή αποκλεισμού λιμανιών συνιστούν ποινικά αδικήματα. Η οδηγία είναι ξεκάθαρη: Άμεση προανάκριση χωρίς εισαγγελική εντολή, όπου διαπιστώνονται τέτοιες πράξεις.

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στον Βόλο, όπου αναμένονται αγροτικά μηχανήματα από τα μπλόκα με στόχο: Τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου, ειδικά του εμπορικού σκέλους, με τη συμμετοχή και υποστήριξη αλιέων με σχέδιο για κοινή κινητοποίηση τις επόμενες ημέρες. Ένα πανθεσσαλικό μήνυμα κλιμάκωσης ενόψει των πανελλαδικών αποφάσεων.

Παράλληλα, στο άλλο μεγάλο μπλόκο αυτό της Νίκαιας στη Θεσσαλία, τα βλέμματα στρέφονται στην μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει το Σάββατο, όπου θα αποφασιστεί η συντονιστική επιτροπή και οι επόμενες κινήσεις των αγροτών απέναντι στην κυβέρνηση.

Νέα σύσκεψη στα Πράσινα Φανάρια – Εξετάζεται ο αποκλεισμός του λιμανιού Θεσσαλονίκης

Την ίδια ώρα, σήμερα στις 10:00 το πρωί θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου των μπλόκων της Θεσσαλονίκης στα Πράσινα Φανάρια προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Στο τραπέζι του διαλόγου αναμένεται να τεθεί το ενδεχόμενο διαμαρτυρίας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αγρότες εξετάζουν το σενάριο αποκλεισμού του λιμανιού ο οποίος ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή. Ωστόσο μετά τις τελευταίες εξελίξεις, σκέφτονται να πραγματοποιήσουν δυναμική κινητοποίηση στον χώρο του λιμανιού ακόμα και σήμερα, κάτι που δεν έχει «κλειδώσει» μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το emakedonia.gr.

Την ιδια ώρα τα μέλη του συντονιστικού θα συζητήσουν το ενδεχόμενο μιας νέας προσπάθειας προσέγγισης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης αφού χθες οι αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τα τρακτέρ να διασχίσουν την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών, οδηγώντας τα και πάλι στα Πράσινα Φανάρια.

Σκληρή στάση από τους αγρότες της Κρήτης

Στην Κρήτη, μετά τα εκτεταμένα επεισόδια των προηγούμενων ημερών, οι αγρότες έχουν αποχωρήσει από τα αεροδρόμια, αλλά παραμένουν στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Ηράκλειο. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς νέα κλιμάκωση προς το παρόν.

Nα σημειωθεί ότι μετά τα επεισόδια των προηγούμενων μερών στο νησί η ΕΛΑΣ, με επίσημη ανακοίνωσή της, διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα που ισχυρίζονταν ότι οι δυνάμεις της χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες στα αγροτικά μπλόκα.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

Παραμένουν και ενισχύονται καθημερινά τα ήδη υπάρχοντα μπλόκα των αγροτών της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας πάνω στον αυτοκινητόδρομο Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου στον Ε65.

Σωματεία και φορείς επισκέπτονται καθημερινά τους αγρότες στα παραπάνω μπλόκα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους. Γύρω από τα τρακτέρ και τις σκηνές των αγροτικών συλλόγων συγκεντρώνεται πλήθος κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται συχνές ενημερωτικού χαρακτήρα συνελεύσεις για την πορεία του αγώνα και τις επόμενες δράσεις.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με πολύμορφες συντονισμένες δράσεις.

Κάλεσμα για κινητοποίηση στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου

Στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, εξακολουθούν να παραμένουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στην Αιτωλοακαρνανία, παραμένει αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ η συντονιστική επιτροπή έχει απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση σήμερα στις 11:00 το πρωί, στην γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας, της Δωρίδας, του Μεσολογγίου και της Βόνιτσας, παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στις γέφυρες του Μόρνου και του Ευήνου, καθώς και στην Αμβρακία οδό.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, στον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας.

Λόγω του προαναφερόμενου μπλόκου, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων εκτρέπεται από τους κόμβους Κ1 λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς, στο τοπικό οδικό δίκτυο.

Στην Ηλεία, τα μπλόκα των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχουν στηθεί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών.