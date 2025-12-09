Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες: «Ραντεβού» στον Βόλο την Τετάρτη για αποκλεισμό του λιμανιού – Τα νέα μπλόκα μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου 

Αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους από την Τετάρτη, εμφανίζονται αγρότες και κτηνοτρόφοι. Σχεδιάζουν αποκλεισμούς λιμανιών και αεροδρομίων, παρά την παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αυτεπάγγελτες διώξεις, σε όσους παρεμποδίζουν τις συγκοινωνίες και τις μεταφορές.

Αναλυτικά, την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσαν οι κινητοποίησες αγροτών και κτηνοτρόφων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών, όπως λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά και η παρακώλυση συγκοινωνιών στις εθνικές οδούς προκάλεσε την εισαγγελική παραγγελία του Αρείου Πάγου, που ζητεί από τις δικαστικές Αρχές σε ολόκληρη τη χώρα να παρεμβαίνουν, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις του νόμου, αλλά και σε περιπτώσεις βίας, όπως συνέβη τη Δευτέρα στην Κρήτη.

Η εισαγγελική εντολή, όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, ρίχνει «λάδι στη φωτιά» της πολιτικής σύγκρουσης, τόσο για τα επεισόδια στην Κρήτη, όσο και για τις δικογραφίες σε βάρος κτηνοτρόφων και αγροτών για κακουργήματα.

Κάθε ώρα που περνάει, οι αγρότες κάνουν ένα βήμα παραπάνω στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο Σάββατο, όταν και θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα οριστεί η συντονιστική επιτροπή και θα καθοριστεί η ενιαία ατζέντα αιτημάτων προς την κυβέρνηση.

Την Τετάρτη ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου – «Ας έρθει να μας συλλάβει»

Στις Μικροθήβες είναι στημένο το μπλόκο των αγροτών της Μαγνησίας. Οι αγρότες του Βόλου και γενικά ολόκληρης της Θεσσαλίας πραγματοποίησαν σύσκεψη ώστε να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου. Την Τετάρτη (10/12), είναι προγραμματισμένος ο συμβολικός αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Στο πλευρό τους και οι αλιείς της Μαγνησίας.

Οι αγρότες σκοπεύουν την Τετάρτη να αποκλείσουν τον εμπορευματικό και επιβατικό σταθμό του λιμανιού, ενώ παράλληλα θα αποκλείσουν και το Τελωνείο. «Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση εφαρμόζει τα αγροτοδικεία… Ας έρθει να μας συλλάβει» δηλώνουν οι συγκεντρωμένοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα στις δύο πλευρές του δρόμου και δεν εμποδίζουν την διέλευση των οχημάτων στις Μικροθήβες. Όπως δηλώνουν οι αγρότες, δεν έχουν σκοπό την Τετάρτη να παρακωλύσουν την επιβατική κίνηση του λιμανιού, αλλά να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους στους πολίτες.

Το ραντεβού τους είναι στις 10 το πρωί στον επιβατικό σταθμό του Βόλου, όπου θα συγκεντρωθούν για να μεταβούν στο εμπορικό τμήμα του λιμανιού. Μαζί τους αγρότες από Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Μαγνησία. Κοινωνικοί και επαγγελματικοί φορείς έχουν εκδηλώσει τη συμπαράστασή τους.

Διμοιρίες από ολόκληρη τη Θεσσαλία στο λιμάνι του Βόλου – Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στους αγρότες

Στο πλαίσιο της “παρουσίας” τους, είχαν προγραμματίσει οι αγρότες να γίνει ένας μεγάλος κύκλος στην προβλήτα του επιβατικού λιμένα, αλλά η είσοδος σύμφωνα με πληροφορίες των ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ δεν θα επιτραπεί από την αστυνομία.

Την ώρα που είναι προγραμματισμένη η κινητοποίηση, δεν θα υπάρχει επιβατική κίνηση, αλλά η είσοδος δεν θα επιτραπεί από τις αστυνομικές δυνάμεις. Το ίδιο θα ισχύσει και για την είσοδο του λιμανιού από την πύλη της Μπουρμπουλήθρας, καθώς μέσα στο εμπορικό λιμάνι βρίσκονται πέντε πλοία. Σύμφωνα με πληροφορίες, διμοιρίες κινητοποιούνται και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.

Η κινητοποίηση θα παραλύσει μεγάλο τμήμα του κέντρου του Βόλου για όσες ώρες θα υπάρξει ο συμβολικός αποκλεισμός που θα επιχειρηθεί. Εάν οι αγρότες θελήσουν να μπουν μέσα στο λιμάνι και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δώσει εντολή να εφαρμοστεί η εντολή του Αρείου Πάγου μέχρι “κεραίας”, το κλίμα ενδεχομένως να εκτραχυνθεί, αν και οι αγρότες στα μπλόκα της Νίκαιας, που θα βρίσκονται στον Βόλο, δίνουν το μήνυμα της “ψυχραιμίας”.

Για χρήση πλαστικών σφαιρών κάνουν λόγο οι αγρότες – Διαψεύδει η ΕΛ.ΑΣ.

Αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης προχώρησαν την Τρίτη στην κατάληψη του κτιρίου της Περιφέρειας. Όπως λένε, δείχνοντας τα σημάδια στο κορμί τους, κατά την διάρκεια των επεισοδίων, οι αστυνομικοί εκτός από χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης, έκαναν και χρήση πλαστικών σφαιρών. «Είπαμε να μας αφήσουν να πάμε στην αυλή του αεροδρομίου και η απάντησή τους ήταν χημικά, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πλαστικές σφαίρες. Έχουμε τραυματίες» δήλωσε ενας εκ των αγροτών στην κάμερα του ΑΝΤ1.

Την ίδια στιγμή, με ανακοίνωσή της η αστυνομία, διαψεύδει ρητά ότι χρησιμοποιήθηκαν από τις δυνάμεις της πλαστικές σφαίρες κατά των αγροτών στην Κρήτη, στα σοβαρά επεισόδια που συνέβησαν την Δευτέρα. Όπως τονίζεται, οι μονάδες που επιχειρούσαν στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων δεν διαθέτουν ούτε φέρουν τέτοιο εξοπλισμό.

Θεσσαλία: Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση των αγροτών στην Νίκαια

Στο αρχηγείο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας, πραγματοποίησαν γενική συνέλευση την Τρίτη, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Λαρισαίοι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας θα συνδράμουν τους συναδέλφους τους στον Βόλο για τον αποκλεισμό του λιμανιού της πόλης.

Στις 8 το πρωί της Τετάρτης, στον κόμβο του Πλατυκάμπου, θα συναντηθούν από τα μπλόκα του Ε65 στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα και θα ακολουθήσει πορεία προς τον Βόλο, όπου θα συμμετέχουν στον αποκλεισμό του λιμανιού. Στην συνέλευσή τους εξετάστηκε ο τρόπος προετοιμασίας της πορείας τους. «Το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται, ας έρθουν να μας συλλάβουν, οι αγρότες δεν εκφοβίζονται», είπαν οι συμμετέχοντες στην σύσκεψη.

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Νίκαια, Όπως σημειώνεται, όλοι οι εκπρόσωποι των μπλόκων θα αποφασίσουν συντεταγμένα την στάση που θα τηρήσουν στο εξής. Αυτή, όπως λένε, εξαρτάται από την στάση της κυβέρνησης.

Την Παρασκευή οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προγραμματίζουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών της Θεσσαλίας.

Στο «τραπέζι» ο αποκλεισμός και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης

Αγρότες στη Θεσσαλονίκη, παράταξαν τα τρακτέρ τους την Τρίτη απέναντι από τις κλούβες της αστυνομίας.

Αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια χρησιμοποιώντας ως αντιπερισπασμό την κίνηση των τρακτέρ προς την αερογέφυρα της Θέρμης, κατάφεραν να φτάσουν, με άλλα γεωργικά μηχανήματα, από άλλο δρόμο, στην Εθνική Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών, προσεγγίζοντας τον κόμβο του αεροδρομίου, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ τους έκλεισαν τον δρόμο.

Στο «τραπέζι» έχει πέσει ο αποκλεισμός και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης όπως και του αεροδρομίου. Συγκεκριμένα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ελήφθη η απόφαση για αποκλεισμό στο λιμάνι Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, με τους αγρότες ταυτόχρονα να καλούν τον κόσμο να είναι εκεί.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, η παρέμβαση του εισαγγελέα βρήκε τους αγρότες πάνω στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, την ώρα που επιχειρούσαν να προσεγγίσουν τον κόμβο του αεροδρομίου. Μετά την παρέμβαση του εισαγγελέα, οι αγρότες λένε όχι μόνο ότι δεν κάνουν βήμα πίσω αλλά υποστηρίζουν ότι οι ίδιοι δεν κλείνουν τον δρόμο αλλά οι κλούβες των ΜΑΤ και πως οι αστυνομικοί είναι εκείνοι που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία.

Την Τετάρτη η παρέμβαση αγροτών στα διόδια Ρίου Αντιρρίου

Την ίδια στιγμή, αγρότες προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου Αντιρρίου, ενώ υπογραμμίζουν ότι «δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιωθούμε».

Την Τετάρτη στις 11:00 θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπή προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

Σε κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Ζακύνθου – «Κανείς να μην μείνει σπίτι του»

Σε κινητοποιήσεις, προχωρούν από την Τετάρτη, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ζακύνθου, μετά την απόφαση της χθεσινής συγκέντρωσής τους, στο Θέατρο Σαρακινάδου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου του νησιού.

Η συγκέντρωση των αγροτών, θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα διαρκέσει έως τις 15:00, προκειμένου να υπάρχει χρόνος προσέλευσης των συμμετεχόντων και θα γίνει στο ύψος του Εθνικού Σταδίου Ζακύνθου, επί της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Κερίου και σε πρώτη φάση, δεν έχει αποφασιστεί κλείσιμο του δρόμου.

«Θα γίνει μέτρημα δυνάμεων και συλλογικά και ενωμένοι, θα πάρουμε απόφαση για τη μορφή της συνέχειας του αγώνα. Κανείς να μην μείνει σπίτι του», δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ο Πρόεδρος του Αγροτο-κτηνοτροφικού Συλλόγου Γιάννης Ζήβας.

Τετράωρος αποκλεισμός στο τελωνείο της Νίκης την Τετάρτη

Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από την Πρέσπα, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας στο τελωνείο Νίκης και την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, με συμβολικό τετράωρο αποκλεισμό των συνόρων για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία.

Ο αποκλεισμός των συνόρων θα γίνει 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων. Αντιπροσωπεία του μπλόκου στο τελωνείο Νίκης θα βρεθεί το απόγευμα της ίδιας μέρας στο μπλόκο στη Σιάτιστα ενισχύοντας το μπλόκο εκεί των αγροτών.

Μπλόκο αγροτών στην είσοδο της Σπάρτης και αποκλεισμός του δρόμου

Η Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκου Λακωνίας, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, γνωστοποίησε, μέσω ανακοίνωσης, τις επόμενες κινήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Πιο συγκεκριμένα, θα στηθεί μπλόκο στην είσοδο της Σπάρτης (1ο χλμ. Σπάρτης – Τρίπολης), κάτω απ’ τη γέφυρα του Μορέα. Επίσης, θα γίνει νέα συγκέντρωση στο μπλόκο και αποκλεισμός του δρόμου (παλαιά εθνική Σπάρτης – Τρίπολης), την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 5 το απόγευμα. Ακόμα, η Συντονιστική, γνωστοποιεί, ότι, έγινε νέα γενική συνέλευση για τα επόμενα βήματα.

Η Συντονιστική, αναφέρει, ότι, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.