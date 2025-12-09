Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν την έξοδο για το αεροδρόμιο Μακεδονία στη Μουδανιών – Δείτε βίντεο

Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν την έξοδο για το αεροδρόμιο Μακεδονία στη Μουδανιών – Δείτε βίντεο

Στην έξοδο για το αεροδρόμιο Μακεδονία επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανίων έφτασαν λίγα λεπτά πριν τις 2.30 το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια.

Στο σημείο βρίσκονται περίπου 30 τρακτέρ και πλήθος κόσμου με αγροτικά οχήματα, όπως και αστυνομικές δυνάμεις.

Ο επικεφαλής των μέτρων τάξης της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε στους αγρότες ότι θα πρέπει να ανοίξουν την έξοδο για την εξυπηρέτηση του αερολιμένα, σύμφωνα με το thestival.gr. Όση ώρα διαρκεί ο αποκλεισμός η πρόσβαση των οχημάτων προς το αεροδρόμιο γίνεται μέσω του Νέου Ρυσίου.

Όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μέλος της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών, στόχος τους είναι να παραμείνουν στο σημείο και να παρατάξουν τα οχήματά τους στην άκρη του δρόμου. Στις προθέσεις τους, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν είναι να μεταβούν στον κόμβο αεροδρομίου.

 

