ΚΥΣΕΑ: Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης

Σύνοψη από το

  • Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.
  • Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Έγινε επίσης ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE, καθώς και για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΚΥΣΕΑ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Ακόμη, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έγινε ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036. Τέλος, έγινε ενημέρωση για την καινοτομία στις Ένοπλες Δυνάμεις και την δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ.

