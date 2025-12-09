Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν 4 εφήβους επειδή ντυνόντουσαν σαν χαρακτήρες της σειράς «Peaky Blinders»

Μια νέα υπόθεση καταστολής της προσωπικής έκφρασης καταγράφηκε στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων εφήβων επειδή εμφανίστηκαν δημόσια με ρούχα εμπνευσμένα από τη σειρά «Peaky Blinders».

Το περιστατικό, που προκάλεσε έντονη συζήτηση στα τοπικά μέσα, εντάσσεται στο πλαίσιο των ολοένα και αυστηρότερων περιορισμών που επιβάλλει το καθεστώς σε θέματα εμφάνισης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι τέσσερις νέοι συνελήφθησαν στην κωμόπολη Jebrael της πόλης Χεράτ από τις δυνάμεις ηθικής αστυνόμευσης των Ταλιμπάν, κατηγορούμενοι ότι «προωθούν την ξένη κουλτούρα».

These guys really just wanted to be Peaky Blinders 😭🤦🏽‍♀️– some1 tell them it ain’t Republic era, when we was running around making protest art & a little chaos

“Taliban gov arrested group young people in Jibraeel, Herat Afghanistan, for “imitating foreign culture.” Via @bbcpashto pic.twitter.com/MWMopSEDXb — Fereshta Kazemi (@FereshtaKazemi) December 8, 2025



Οι φωτογραφίες τους –με μακριά παλτό, τραγιάσκες και ρούχα που θύμιζαν τα μέλη της οικογένειας Σέλμπι από τη δημοφιλή βρετανική σειρά– είχαν γίνει viral τις προηγούμενες ημέρες στα αφγανικά social media, όπου κάποιοι χρήστες τούς αποκαλούσαν «Jebrael Shelbys».

Σε συνέντευξή τους που είχε δημοσιευθεί νωρίτερα στο κανάλι Herat Mic στο YouTube, εξηγούσαν ότι φόρεσαν τα συγκεκριμένα ρούχα επειδή θαύμαζαν την αισθητική της σειράς και ότι, όπως είπαν, οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν κατά κύριο λόγο θετικές.

Reportedly, 4 people in Herat province were detained & sent to rehab by Taliban’s Virtue Ministry for imitating characters from British crime series, Peaky Blinders & parading around city resembling the vintage gangsters, an act seen as violating local values.

Video: Social Media pic.twitter.com/tb5qbZ38ro — Ihsanullah Tipu Mehsud (@IhsanTipu) December 8, 2025



Ένας από αυτούς συμπλήρωσε ότι είχαν επίσης την πρόθεση «να αναδείξουν την παραδοσιακή ενδυμασία από τις διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες του Αφγανιστάν».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου για τη Διάδοση της Αρετής και την Πρόληψη της Αμαρτίας, Saiful Islam Khyber, δήλωσε ότι η συμπεριφορά τους ήταν ασύμβατη με «τις ισλαμικές αξίες και τον αφγανικό πολιτισμό».

Ο Khyber δημοσίευσε μάλιστα και βίντεο στο οποίο ένας από τους νέους Αφγανούς εκφράζει τη «λύπη του» για τη στάση του.