Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν συνέλαβαν 4 εφήβους επειδή ντυνόντουσαν σαν χαρακτήρες της σειράς «Peaky Blinders»

  • Οι Ταλιμπάν προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων εφήβων στο Αφγανιστάν, επειδή εμφανίστηκαν δημόσια με ρούχα εμπνευσμένα από τη σειρά «Peaky Blinders».
  • Οι τέσσερις νέοι συνελήφθησαν στη Χεράτ από τις δυνάμεις ηθικής αστυνόμευσης, κατηγορούμενοι ότι «προωθούν την ξένη κουλτούρα», ενώ οι φωτογραφίες τους είχαν γίνει viral.
  • Ο εκπρόσωπος του υπουργείου των Ταλιμπάν δήλωσε ότι η συμπεριφορά των εφήβων ήταν ασύμβατη με «τις ισλαμικές αξίες και τον αφγανικό πολιτισμό».
Μια νέα υπόθεση καταστολής της προσωπικής έκφρασης καταγράφηκε στο Αφγανιστάν, όπου οι Ταλιμπάν προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων εφήβων επειδή εμφανίστηκαν δημόσια με ρούχα εμπνευσμένα από τη σειρά «Peaky Blinders».

Το περιστατικό, που προκάλεσε έντονη συζήτηση στα τοπικά μέσα, εντάσσεται στο πλαίσιο των ολοένα και αυστηρότερων περιορισμών που επιβάλλει το καθεστώς σε θέματα εμφάνισης.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι τέσσερις νέοι συνελήφθησαν στην κωμόπολη Jebrael της πόλης Χεράτ από τις δυνάμεις ηθικής αστυνόμευσης των Ταλιμπάν, κατηγορούμενοι ότι «προωθούν την ξένη κουλτούρα».


Οι φωτογραφίες τους –με μακριά παλτό, τραγιάσκες και ρούχα που θύμιζαν τα μέλη της οικογένειας Σέλμπι από τη δημοφιλή βρετανική σειρά– είχαν γίνει viral τις προηγούμενες ημέρες στα αφγανικά social media, όπου κάποιοι χρήστες τούς αποκαλούσαν «Jebrael Shelbys».

Σε συνέντευξή τους που είχε δημοσιευθεί νωρίτερα στο κανάλι Herat Mic στο YouTube, εξηγούσαν ότι φόρεσαν τα συγκεκριμένα ρούχα επειδή θαύμαζαν την αισθητική της σειράς και ότι, όπως είπαν, οι αντιδράσεις του κόσμου ήταν κατά κύριο λόγο θετικές.


Ένας από αυτούς συμπλήρωσε ότι είχαν επίσης την πρόθεση «να αναδείξουν την παραδοσιακή ενδυμασία από τις διαφορετικές εθνοτικές κοινότητες του Αφγανιστάν».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου για τη Διάδοση της Αρετής και την Πρόληψη της Αμαρτίας, Saiful Islam Khyber, δήλωσε ότι η συμπεριφορά τους ήταν ασύμβατη με «τις ισλαμικές αξίες και τον αφγανικό πολιτισμό».

Ο Khyber δημοσίευσε μάλιστα και βίντεο στο οποίο ένας από τους νέους Αφγανούς εκφράζει τη «λύπη του» για τη στάση του.

