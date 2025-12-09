Λαμία: Άγριος ξυλοδαρμός 35χρονου έξω από νυχτερινό μαγαζί – Τον χτύπησαν και τον λήστεψαν 

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 35χρονος έξω από νυχτερινό μαγαζί τα ξημερώματα της Κυριακής (07/12), στο κέντρο της Λαμίας, όπου δύο άτομα του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι δύο δράστες τον χτύπησαν στο κεφάλι και το σώμα, την στιγμή που έβγαινε από το μαγαζί. Αφού τον ξυλοκόπησαν, άρπαξαν τον ασημένιο σταυρό που φορούσε, καθώς και περίπου 100 ευρώ.

Ο 35χρονος πήγε στο νοσοκομείο, ενώ στην συνέχεια κατήγγειλε το περιστατικό στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας.

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε αρχικά ο ένας εκ των δύο νεαρών δραστών, 22 ετών, ο οποίος και συνελήφθη το επόμενο πρωί.

Από την περαιτέρω έρευνα που διεξήχθη στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένα σκισμένο πλαστό χαρτονόμισμα, μικροποσότητα κάνναβης, καθώς και απαγορευμένες αναβολικές ουσίες σε φιαλίδια και χάπια.