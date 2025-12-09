Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων – Το ένα κατέληξε σε είσοδο πολυκατοικίας – Δείτε βίντεο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί γύρω στις 10:00 στην οδό Πολυτεχνείου, στο ύψος του πολυώροφου πάρκινγκ, λίγο πριν από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα και προσέκρουσε σε τζαμαρία εισόδου πολυκατοικίας που στεγάζει δικηγορικά, ως επί το πλείστον, γραφεία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει η voria.gr, σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου αυτοκίνητο επιχείρησε να ξεκινήσει ξανά πορεία στην Πολυτεχνείου, με τον Βρετανό οδηγό του ΙΧ που τελικά εξετράπη να κάνει ελιγμό για να το αποφύγει -χωρίς να τα καταφέρνει- και να προσκρούει στη συνέχεια στην είσοδο της πολυκατοικίας, παρασέρνοντας μάλιστα και ένα δίκυκλο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο.

Από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνον υλικές ζημιές.

Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί η Τροχαία.