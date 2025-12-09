Έλενα Παπαρίζου: Τα νεότερα για την υγεία της – «Οι γιατροί συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση»

Έντονη ανησυχία προκάλεσε η είδηση ότι η Έλενα Παπαρίζου χρειάστηκε να νοσηλευτεί εσπευσμένα, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο στις πρόβες του The Voice.

Η τραγουδίστρια βρίσκεται από χθες (8/12) υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να προχωρούν σε σειρά εξετάσεων ώστε να εντοπιστεί η ακριβής αιτία της αδιαθεσίας της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής Happy Day, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ήταν αυτό που προκάλεσε τη λιποθυμία. Ωστόσο οι ειδικοί φαίνεται να συγκλίνουν σε μία πιθανή εξήγηση, η οποία όμως δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, ανέφερε ότι «λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της πρόβας στο The Voice. Υποβάλλεται σε διάφορες εξετάσεις για να καταλήξουν τι ήταν αυτό που προκάλεσε το λιποθυμικό επεισόδιο. Οι γιατροί συγκλίνουν προς μια κατεύθυνση. Θα υπάρξει αντικατάσταση από τον Μαραβέγια. Θα δούμε και τι χρόνος ανάρρωσης θα χρειαστεί. Δεν είναι μια εύκολη περίοδος για την Έλενα και στα προσωπικά της».

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κωστής Μαραβέγιας θα αναλάβει προσωρινά τη θέση της στο The Voice, μέχρι η τραγουδίστρια να αναρρώσει πλήρως και να επιστρέψει στα καθήκοντά της.

Ο Γιώργος Λιάγκας στο Πρωινό, τόνισε ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η Έλενα Παπαρίζου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που νοσηλεύεται το τελευταίο διάστημα. Πριν από μερικές ημέρες πήγε για εξετάσεις σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Με πήραν τηλέφωνο από το νοσοκομείο, τότε επέλεξα να μην δώσω το θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που πόναγε στην κοιλιά. Είχε ξαναπάει για εξετάσεις με κοιλιακό άλγος. Οι εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι σημαντικό».