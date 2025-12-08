Έλενα Παπαρίζου: Στο νοσοκομείο έπειτα από ξαφνική αδιαθεσία – Ακυρώνονται οι επαγγελματικές υποχρεώσεις της

Στο νοσοκομείο εισήχθη εκτάκτως τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου η Έλενα Παπαρίζου. Η τραγουδίστρια αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μίας πρόβας για το «Voice of Greece».

Η εταιρεία της MINOS EMI και η Galaxias Live Productions, απέστειλαν μια κοινή ανακοίνωση και ενημέρωσαν πως η Έλενα Παπαρίζου, δεν θα καταφέρει να βρεθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».