Ξάνθη: Χωρίς δίπλωμα ο 36χρονος που προκάλεσε το διπλό τροχαίο με 2 νεκρούς – Νεκρός και ο αδελφός του

Νέες πληροφορίες για τον 36χρονο οδηγό, που προκάλεσε διπλό τροχαίο με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων, το βράδυ της Κυριακής (7/12), στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Action24, ο 36χρονος οδηγός δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης.

Όλα ξεκίνησαν όταν το αυτοκίνητο του 36χρονου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 71χρονος επιχειρηματίας από τα Κιμμέρια, στο 7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο οδόστρωμα και διέφυγε.

Λίγο αργότερα, το ίδιο αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο στο χωριό Σέλερο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 51χρονος συνοδηγός του οχήματος, ο οποίος ήταν αδελφός του 36χρονου.

Ο 36χρονος οδηγός τραυματίστηκε από την πρόσκρουσε στη μάντρα, αλλά συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.