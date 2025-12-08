Ξάνθη: Χωρίς δίπλωμα ο 36χρονος που προκάλεσε το διπλό τροχαίο με 2 νεκρούς – Νεκρός και ο αδελφός του

Σύνοψη από το

  • Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι ο 36χρονος οδηγός που προκάλεσε το διπλό τροχαίο με δύο νεκρούς στην Ξάνθη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
  • Το τροχαίο ξεκίνησε με σύγκρουση με μοτοσικλέτα, όπου ο 71χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα και ο 36χρονος οδηγός εγκατέλειψε το θύμα.
  • Στη συνέχεια, το ίδιο όχημα προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 51χρονου συνοδηγού, αδελφού του οδηγού, ο οποίος συνελήφθη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ασθενοφόρο ΕΚΑΒ

Νέες πληροφορίες για τον 36χρονο οδηγό, που προκάλεσε διπλό τροχαίο με τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο ανθρώπων, το βράδυ της Κυριακής (7/12), στην Ξάνθη.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το Action24, ο 36χρονος οδηγός δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης.

Όλα ξεκίνησαν όταν το αυτοκίνητο του 36χρονου συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 71χρονος επιχειρηματίας από τα Κιμμέρια, στο 7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής. Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου τον εγκατέλειψε αβοήθητο στο οδόστρωμα και διέφυγε.

Λίγο αργότερα, το ίδιο αυτοκίνητο προσέκρουσε σε μαντρότοιχο στο χωριό Σέλερο, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ο 51χρονος συνοδηγός του οχήματος, ο οποίος ήταν αδελφός του 36χρονου.

Ο 36χρονος οδηγός τραυματίστηκε από την πρόσκρουσε στη μάντρα, αλλά συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν ορισμένα ροφήματα να ρίξουν την αρτηριακή πίεση; Ειδικός του Cleveland απαντά

«Υγεία Πάνω απ’ Όλα 2025»- Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή της πρόληψης

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Θεόδωρος Τρύφων: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία διαδραματίζει κομβικό ρόλο στο νέο εθνικό σχέδιο ...

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων: Δείτε τη λίστα με τους φόρους που παραμένουν αμετάβλητοι μέχρι το 2027

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:47 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ένταση με αγρότες και στα Χανιά – Θέλουν να κλείσουν το αεροδρόμιο

Έξω από το αεροδρόμιο των Χανίων έφτασαν πριν από λίγο οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής...
13:42 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες απέκλεισαν για 1 ώρα τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου

Οι αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους τους παραδρόμους στο μπλόκο του Μπράλου, στην Εθνική ...
12:59 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Παγκρήτιο συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων – Ένταση και χημικά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Ένταση μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) σ...
12:37 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Δολοφονία στο Νέο Ψυχικό: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων πρότεινε η εισαγγελέας – «Άρτια οργανωμένο και προμελετημένο έγκλημα»

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»