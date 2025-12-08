«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Γεράσιμος Σιάσος: «Στην καρδιά μιας ιστορικής μετάβασης για τη δημόσια υγεία και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση»

Σύνοψη από το

  • Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, χαιρέτισε το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025», χαρακτηρίζοντάς το «θεσμό ουσιαστικού διαλόγου» για τη δημόσια υγεία.
  • Ο κ. Σιάσος τόνισε ότι το συνέδριο «αγγίζει την καρδιά της μεγάλης αλλαγής στον χώρο της υγείας», με την τεχνολογία και την καινοτομία να δημιουργούν μια νέα εποχή.
  • Το ΕΚΠΑ συμβάλλει στην καινοτομία με την ίδρυση 9 τεχνοβλαστών από το 2022, ενώ υπογραμμίστηκε η σημασία της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση των φοιτητών.
Τις εργασίες του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας χαιρέτισε ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Καρδιολογίας, Γεράσιμος Σιάσος, χαρακτηρίζοντας τη διοργάνωση «θεσμό ουσιαστικού διαλόγου» για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη δημόσια υγεία και το μέλλον της.

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Μητσοτάκης: «Κοινός τόπος ότι η χώρα μας στον τομέα της πρόληψης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χωρών»

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Σιάσος τόνισε ότι το σημερινό συνέδριο «αγγίζει την καρδιά της μεγάλης αλλαγής στον χώρο της υγείας», την περίοδο όπου η τεχνολογία, η καινοτομία και οι επενδύσεις στη γνώση δημιουργούν μια πραγματικά νέα εποχή. Όπως ανέφερε, τα τελευταία πέντε χρόνια οι πατέντες που έχουν κατατεθεί στον χώρο της υγείας «έχουν ξεπεράσει εκείνες της πληροφορικής και άλλων προηγμένων κλάδων», αναδεικνύοντας τη ραγδαία ανάπτυξη και τη δυναμική του τομέα.

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης υγείας στον οποίο η Ελλάδα να μην παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόοδο

Πρόκειται, όπως σημείωσε, για μια μετάβαση που γεννά ευκαιρίες αλλά και απαιτεί σημαντικές αποφάσεις, τόσο για την Πολιτεία όσο και για την ακαδημαϊκή κοινότητα. «Το συνέδριο αυτό αναδεικνύει με ουσιαστικό τρόπο τις προκλήσεις και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ώριμης στρατηγικής για το μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή του ΕΚΠΑ στην καινοτομία, σημειώνοντας ότι «από το 2022 μέχρι σήμερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει ιδρύσει 9 τεχνοβλαστούς», ενδεικτικό της έμφασης στη σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα. Υπογράμμισε, όμως, ότι πέρα από την έρευνα, κομβικής σημασίας είναι και η εκπαίδευση: «Οι φοιτητές πρέπει να μπορούν να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευσή τους και να προετοιμάζονται για το περιβάλλον της επόμενης ημέρας».

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισμό του, ο κ. Σιάσος στάθηκε στη σημασία των σύγχρονων υποδομών. «Οι κτιριακές αναβαθμίσεις που υλοποιούνται είναι εξαιρετικά σημαντικές για το σύστημα υγείας, το οποίο είχε μεγάλη ανάγκη από έναν τέτοιο εκσυγχρονισμό», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι νέες υποδομές αποτελούν θεμέλιο για την ποιοτική εκπαίδευση, την έρευνα και τη φροντίδα υγείας.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

