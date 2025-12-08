Βίντεο: Τρομακτική επίθεση αρκούδας κατά του εκπαιδευτή της – Προσπάθησαν να την απωθήσουν με μια… μπασκέτα

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο στον ζωολογικό κήπο Hangzhou Safari Park, της επαρχίας Ζεϊάνγκ στην Κίνα, όταν μια αρκούδα επιτέθηκε στον εκπαιδευτή της λίγο πριν από μια παράσταση, προκαλώντας πανικό ανάμεσα στους παρευρισκόμενους.

Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, όπου η πεινασμένη αρκούδα ορμάει στον υπάλληλο και τον ακινητοποιεί στο έδαφος ενώ εκείνος προσπαθεί επανειλημμένα να σηκωθεί.

Το κοινό, μεταξύ των οποίων και παιδιά, παρακολουθούσε σε κατάσταση σοκ, ενώ δυνατή μουσική ακούγεται στο παρασκήνιο.

Υπάλληλοι επενέβησαν για να σώσουν τον συνάδελφό τους, χρησιμοποιώντας μια μπασκέτα, μια καρέκλα και ένα μπαμπού για να απωθήσουν το θηρίο, το οποίο είχε… λιγουρευτεί μια μεγάλη τσάντα που κρατούσε ο εκπαιδευτής με τρόφιμα.

Ένας άλλος υπάλληλος, έχοντας έναν παπαγάλο στο χέρι, συμμετείχε στη διάσωση πριν η αρκούδα απωθηθεί τελικά έπειτα από 40 δευτερόλεπτα.

A shocking 46 seconds: At Hangzhou Safari Park, a black bear unexpectedly attacked its keeper during a show. The zoo confirms the keeper is safe, the bear has been removed from shows, and officials suggest the smell of treats may have triggered the bear’s food drive. pic.twitter.com/pZSM5tr25J — Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 7, 2025



Ο υπάλληλος, που στη συνέχεια προσπάθησε να πιάσει την αρκούδα από τον αυχένα, παραλίγο να ξαναπέσει όταν εκείνη άρπαξε τα πόδια του.

Το πάρκο ανακοίνωσε ότι τόσο ο εκπαιδευτής όσο και η αρκούδα βγήκαν αλώβητοι από το περιστατικό.