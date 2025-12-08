Πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πρεμιέρα» για το εισιτήριο μονής διαδρομής – Δείτε εικόνες

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Μετρό Θεσσαλονίκης

Έπειτα από σχεδόν έναν μήνα αναστολής λειτουργίας, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε στον χάρτη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης, προσφέροντας ανακούφιση σε χιλιάδες επιβάτες.

Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα με εισιτήρια μονής διαδρομής, (κόστους 60 λεπτών) που ακυρώνονται με την έξοδο από τον εκάστοτε σταθμό, χωρίς να προσφέρουν την ευελιξία χρήσης για 70 λεπτά της ώρας. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής, από επιβάτες που άφηναν τα εισιτήρια τους για να τα χρησιμοποιήσει ο επόμενος.

Θεσσαλονικείς που άρχισαν να συρρέουν από το πρωί στους σταθμούς για να μετακινηθούν στις εργασίες τους, δηλώνουν στο ThessPost.gr ότι «περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξει ξανά το μετρό, αλλά δυστυχώς θα κλείσει ξανά. Όσο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε καλό είναι, γιατί είναι και πιο γρήγορο», ενώ για το εισιτήριο μονής διαδρομής σχολίασαν πως «είναι κρίμα για όσους δεν έκαναν εισιτηριοδιαφυγή αλλά το χρησιμοποιούσαν για να τακτοποιήσουν διάφορες δουλειές χωρίς να ξαναπληρώσουν» και «καλό είναι να φτιαχτούν κι άλλα προβληματάκια με σκάλες και ασανσέρ και όχι μόνο το εισιτήριο».

Οι σταθμοί υποδέχονται το επιβατικό κοινό με γιορτινή διάθεση, καθώς έχουν στολιστεί με χριστουγεννιάτικα αυτοκόλλητα.

Η επαναλειτουργία της γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχημένη και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00

Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00

Από Κυριακή 21/12 έως και Κυριακή 4/1/2026:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05.30 – 00.30

Παρασκευή και Σάββατο: 05.30 – 02.00

Κυριακή: 05.30-00.30

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αγχώνεστε χωρίς να υπάρχει λόγος; Ίσως να σας λείπει ένα θρεπτικό συστατικό που υπάρχει στο γάλα, το κρέας και σε άλλες τρο...

Άννα Κανδαράκη: Η συγκινητική αποκάλυψη για τη μάχη της με τον καρκίνο

Νέα έρευνα για οπωροκηπευτικά: Δείτε ποια λαχανικά κινδυνεύουν με νέες «αδικαιολόγητες» αυξήσεις

Έρχεται ο «ΑΜΚΑ των ακινήτων»: Τι είναι, πώς θα λειτουργεί και πότε θα κάνει πρεμιέρα

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:13 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Καρδίτσα: Έντονη διαμαρτυρία των αγροτών έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα – Ζητούν την απομάκρυνση της αστυνομικής κλούβας

Έξω από το γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα στην Καρδίτσα έ...
11:56 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ενισχύουν τα μπλόκα τους – Συμβολικοί αποκλεισμοί και παραδρόμων, στους δρόμους και οι παραγωγοί της Κρήτης

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα έως ό...
11:51 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν θυρίδες κούριερ και άρπαξαν ένα ζευγάρι παπούτσια – Χειροπέδες σε τρεις 16χρονους

Θυρίδες εταιρείας κούριερ έβαλαν στο στόχαστρό τους τρεις 16χρονοι, το βράδυ της Κυριακής (7/1...
11:41 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ηράκλειο: Συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Παγκρήτιο Στάδιο – Οι πρώτες εικόνες

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσυγκέντρωση αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης στο Ηράκλειο και συγκεκριμέ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»