Πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας για το Μετρό Θεσσαλονίκης: «Πρεμιέρα» για το εισιτήριο μονής διαδρομής – Δείτε εικόνες

Έπειτα από σχεδόν έναν μήνα αναστολής λειτουργίας, το Μετρό Θεσσαλονίκης επανήλθε στον χάρτη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της πόλης, προσφέροντας ανακούφιση σε χιλιάδες επιβάτες.

Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα με εισιτήρια μονής διαδρομής, (κόστους 60 λεπτών) που ακυρώνονται με την έξοδο από τον εκάστοτε σταθμό, χωρίς να προσφέρουν την ευελιξία χρήσης για 70 λεπτά της ώρας. Το μέτρο αυτό εφαρμόστηκε για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής, από επιβάτες που άφηναν τα εισιτήρια τους για να τα χρησιμοποιήσει ο επόμενος.

Θεσσαλονικείς που άρχισαν να συρρέουν από το πρωί στους σταθμούς για να μετακινηθούν στις εργασίες τους, δηλώνουν στο ThessPost.gr ότι «περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξει ξανά το μετρό, αλλά δυστυχώς θα κλείσει ξανά. Όσο μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε καλό είναι, γιατί είναι και πιο γρήγορο», ενώ για το εισιτήριο μονής διαδρομής σχολίασαν πως «είναι κρίμα για όσους δεν έκαναν εισιτηριοδιαφυγή αλλά το χρησιμοποιούσαν για να τακτοποιήσουν διάφορες δουλειές χωρίς να ξαναπληρώσουν» και «καλό είναι να φτιαχτούν κι άλλα προβληματάκια με σκάλες και ασανσέρ και όχι μόνο το εισιτήριο».

Οι σταθμοί υποδέχονται το επιβατικό κοινό με γιορτινή διάθεση, καθώς έχουν στολιστεί με χριστουγεννιάτικα αυτοκόλλητα.

Η επαναλειτουργία της γραμμής, τρεις ημέρες νωρίτερα από τον αρχικά προγραμματισμένο χρόνο, κατέστη δυνατή χάρη στην επιτυχημένη και ταχύτερη ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου κύκλου δοκιμών συστημάτων και συρμών για την ενσωμάτωση της επέκτασης προς Καλαμαριά. Παρότι οι δοκιμές θα συνεχιστούν και μετά την επαναλειτουργία της βασικής γραμμής, αποφασίστηκε η λειτουργία του μετρό να πραγματοποιείται με πλήρες ωράριο κατά την εορταστική περίοδο, εξασφαλίζοντας καλύτερη εξυπηρέτηση για το επιβατικό κοινό και ομαλή μετακίνηση στην πόλη.

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, το πρόγραμμα δρομολογίων της βασικής γραμμής θα αναπροσαρμοστεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00

Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00

Από Κυριακή 21/12 έως και Κυριακή 4/1/2026:

Δευτέρα έως Πέμπτη: 05.30 – 00.30

Παρασκευή και Σάββατο: 05.30 – 02.00

Κυριακή: 05.30-00.30