Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης υγείας στον οποίο η Ελλάδα να μην παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόοδο

Τις εργασίες του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας χαιρέτησε με την ομιλία του ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο της υγείας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε από την αρχή της ομιλίας του ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι «πραγματικά ενημερωμένος για ό,τι συμβαίνει στον τομέα της υγείας» και πως η συνεργασία τους είναι καθημερινή και σε βάθος. «Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για όσα έχουν επιτευχθεί στη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια «δεν υπάρχει ούτε ένας δείκτης υγείας στον οποίο η Ελλάδα να μην παρουσιάζει αξιοσημείωτη πρόοδο». Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το χρόνιο ζήτημα του clawback, το οποίο –όπως τόνισε– επί δεκαετίες ταλάνιζε το σύστημα υγείας, αλλά πλέον εμφανίζει σαφή σημάδια βελτίωσης.

Συνεχίζοντας, ο κ. Γεωργιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη μεταρρύθμιση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών υγείας, τονίζοντας ότι σήμερα «οι Έλληνες μπορούν να κλείνουν ραντεβού με ειδικευμένο γιατρό ευκολότερα από οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολίτη». Επισήμανε επίσης ότι η πρόληψη έχει τεθεί για πρώτη φορά στην κορυφή των προτεραιοτήτων της πολιτείας. «Έχουμε καταφέρει να πραγματοποιήσουμε προληπτικούς ελέγχους σε 5 εκατομμύρια συμπολίτες μας σε σειρά εξετάσεων, ενώ ο ηλεκτρονικός φάκελος υγείας αποτελεί πλέον σημείο πλήρους καταγραφής του ελληνικού πληθυσμού», ανέφερε.

Ο Υπουργός έκανε εκτενή αναφορά και στο μεγάλο πρόγραμμα κτιριολογικών αναβαθμίσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Στα 93 από τα 127 νοσοκομεία της χώρας υλοποιούνται σημαντικές ανακαινίσεις, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών υγείας», δήλωσε. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ασκήσει κριτική στην αντιπολίτευση για τη «μικρόψυχη και άδικη», όπως τη χαρακτήρισε, στάση της απέναντι σε αυτή τη μεγάλη παρέμβαση.

Με ισχυρή έμφαση στον στόχο ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και κοινωνικά δίκαιου συστήματος υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης ολοκλήρωσε τον χαιρετισμό του, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει με ταχείς ρυθμούς τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να ενισχυθεί περαιτέρω η δημόσια υγεία στη χώρα.

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

