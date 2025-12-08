Βίντεο: Δραματική διάσωση 67χρονου σε ποταμό της Νέας Υόρκης – Οι αστυνομικοί βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να τον σώσουν

  • Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης στον ποταμό East River, απεγκλωβίζοντας έναν 67χρονο άνδρα από τα παγωμένα νερά. Το συμβάν καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η αστυνομία.
  • Δύο αστυνομικοί της Μονάδας Λιμένα βούτηξαν οι ίδιοι στο ποτάμι, αφού πρώτα του πέταξαν σωσίβιο, για να τον οδηγήσουν με ασφάλεια στην ακτή.
  • Ο διασωθέντας άνδρας μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό πώς κατέληξε στο ποτάμι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μια εντυπωσιακή επιχείρηση διάσωσης εκτυλίχθηκε στον ποταμό East River, όταν αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έσπευσαν να βοηθήσουν έναν άνδρα που βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στα παγωμένα νερά, με όλο το συμβάν να καταγράφεται σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, το 911 δέχθηκε κλήση στις 1:03 μ.μ. στις 30 Νοεμβρίου για ένα άτομο που είχε πέσει στο νερό κοντά στη Furman Street και Montague Street, απέναντι από το Pier 11 του Μανχάταν, ένα σημείο ιδιαίτερα πολυσύχναστο όπου καθημερινά δένουν και αναχωρούν δεκάδες φέρρι.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, εντόπισαν έναν 67χρονο άνδρα να παλεύει να κολυμπήσει μέχρι την ακτή, σύμφωνα με την NYPD.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε η αστυνομία στην πλατφόρμα X, δύο αστυνομικοί της Μονάδας Λιμένα πέταξαν αρχικά έναν σωσίβιο πάνω από το κιγκλίδωμα και στη συνέχεια βούτηξαν οι ίδιοι στα παγωμένα νερά για να τον σώσουν.

Οι δύο τολμηροί αστυνομικοί κολύμπησαν γρήγορα προς τον άνδρα και τον οδήγησαν μέχρι τα βράχια, από όπου μπορούσε πλέον να ανασυρθεί με ασφάλεια μέσω μιας σκάλας.


«Χαλάρωσε, είσαι καλά», ακούγεται να τον καθησυχάζει ένας από τους διασώστες.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν επίσης η Μονάδα Έκτακτης Ανάγκης της NYPD, καθώς και οι μονάδες αεροπορίας και κατάδυσης, που συνέδραμαν στη διάσωση και στη μεταφορά του άνδρα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς ο 67χρονος κατέληξε στο ποτάμι.

«Όταν ήρθε μια κλήση στο 911 για ένα άτομο που πάλευε στο νερό, η Harbor Unit της NYPD βούτηξε κατευθείαν μέσα. Δεν δίστασαν, πηδώντας στα παγωμένα νερά και σώζοντας το άτομο, το οποίο βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση», ανέφερε η ανάρτηση της NYPD στο X.

«Κανένας φόβος. Καμία καθυστέρηση. Οι καλύτεροι της Νέας Υόρκης», προστέθηκε στη δήλωση.

