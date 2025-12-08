Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

  • Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών, που αργότερα υποβαθμίστηκε σε 5,1, σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία, 17 χιλιόμετρα από την Αττάλεια, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
  • Η τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) ανέφερε τον σεισμό στην Αττάλεια ως μεγέθους 4,9 βαθμών Ρίχτερ, με εστιακό βάθος στα 28 χιλιόμετρα.
  • Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε ότι οι ομάδες της AFAD συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις στο έδαφος και εξέφρασε τις ευχές του στους πολίτες που επλήγησαν.
Ισχυρός σεισμός σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 17 χιλιόμετρα από την Αττάλεια. Ωστόσο αργότερα, το EMSC υποβάθμισε τη δόνηση σε 5,1 βαθμούς.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 95 χιλιόμετρα.

σεισμός τουρκία

Σύμφωνα με την τουρκική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), ο σεισμός στην Αττάλεια ήταν μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ριχτέρ, με εστιακό βάθος στα 28 χιλιόμετρα.

Νωρίτερα το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα, είχε καταγραφεί σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ με επίκεντρο την περιοχή Konyaaltı, αναφέρει ο ιστότοπος της AFAD.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Ερευνών Kandilli στην Τουρκία (KOERI) ανακοίνωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού στην Αττάλεια ήταν η περιοχή Aksu, με μέγεθος 5,2 και εστιακό βάθος 95,2 χιλιόμετρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά, δημοσίευσε ένα μήνυμα στην πλατφόρμα Χ, αναφέροντας: «Η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων φορέων μας συνεχίζουν τις επιθεωρήσεις τους στο έδαφος. Εκφράζω τις ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από τις καταστροφές».

