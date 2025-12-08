«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025» – Μητσοτάκης: «Κοινός τόπος ότι η χώρα μας στον τομέα της πρόληψης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χωρών»

Συνέντευξη στον Εκδότη της Realnews και Πρόεδρο της ΕΙΗΕA, Νίκο Χατζηνικολάου παραχώρησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εργασιών του ετήσιου συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα» για το 2025, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας.

Της Δήμητρας Πανανού

Ερωτώμενος ο κ. Μητσοτάκης για τη στρατηγική της πρόληψης που έχει εγκαινιάσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια και αποτελεί βασικό πυλώνα της, θέλησε να ξεκαθαρίσει αρχικά ότι την περίοδο αυτή συντελείται -όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παγκοσμίως- μια τεράστια επανάσταση ως προς τη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως είπε, «μπορεί όλοι να διατηρούν επιφυλάξεις για τη χρήση της AI αλλά υπάρχει σίγουρα ένας τομέας όπου το ισοζύγιο θα είναι θετικό. Αυτός είναι ο τομέας της υγείας».

Στη συνέχεια απαντώντας στο ερώτημα, ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι το 2023 στις εκλογές η ουσιαστική ανάταξη του συστήματος Υγείας και η οικοδόμηση ενός νέου ΕΣΥ αποτελούσαν μια από τις τρεις κεντρικές πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. «Όταν, λοιπόν, μιλάμε για το ΕΣΥ και την αντιμετώπιση της υγείας πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική ότι η υγεία αφορά μόνο την περίθαλψη στα κέντρα υγείας ή στα νοσοκομεία. Στο παρελθόν το υπουργείο Υγείας ήταν βασικά ένα υπουργείο νοσοκομείων. Είναι πολύ βασικό να ασχολείται κανείς με την ποιότητα της περίθαλψης στα νοσοκομεία και έχουμε κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση αλλά νομίζω όμως ότι είναι κοινός τόπος ότι η χώρα μας πια στον τομέα της πρόληψης βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την υλοποίηση ενός πολύ φιλόδοξου προγράμματος το οποίο αρχίζει να αλλάξει την κουλτούρα των πολιτών. Πώς θα προλάβουμε, δηλαδή, την ασθένεια στα πρώτα της βήματα ώστε οι πιθανότητες θεραπείας να είναι πολύ αυξημένες», ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. «Έχουμε πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας που έχουν κάνει κάποιου είδους διαγνωστική εξέταση που παρέχεται δωρεάν από το κράτος. Τα νέα ψηφιακά εργαλεία έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αλλά πρωτίστως αυτό που έχει βοηθήσει είναι η σταδιακή αλλαγή μιας αντίληψης που δεν βλέπει την προληπτική εξέταση υπό το πρίσμα του φόβου ή της αγγαρείας. Έχουμε εντοπίσει πάνω από 30.000 γυναίκες οι οποίες είχαν ένα πρόωρο καρκίνο του μαστού που δεν γνώριζαν. Η συντριπτική πλειοψηφία απ’ αυτές θα γίνει καλά. Το να ξεπερνάμε τον φόβο για την προληπτική εξέταση για μένα έχει καθοριστική σημασία. Μεγαλύτερη και από όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, είναι πολύ σημαντικό άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα υγείας και έχουν δημόσιο λόγο να μιλούν γι΄ αυτά. Ενώ, αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Αλέξη Παπαχελά, δημοσιογράφου και διευθυντή της «Καθημερινής». «Διάβαζα το άρθρο του Αλέξη Παπαχελά. Πώς περιέγραψε τη δική του περιπέτεια και το θάρρος του. Να τον συγχαρώ γιατί με αυτόν τον τρόπο σπάμε της φοβίες και τις προκαταλήψεις. Υπάρχουν εγκατεστημένα πρωτόκολλα ιατρικών εξετάσεων που πρέπει να τηρούνται και χαίρομαι γιατί οι Έλληνες πολίτες αγκαλιάζουν αυτή την πρωτοβουλία. Η Ελλάδα στον τομέα των προληπτικών εξετάσεων είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Είμαστε χώρα μοντέλο για τον ΠΟΥ, για το πώς λειτουργούμε και υλοποιούμε τις προληπτικές εξετάσεις. Σηκώνουμε το χαλάκι να δούμε τι πραγματικά προβλήματα μπορεί να υπάρχουν στην κοινωνία».

Ερωτώμενος, στη συνέχεια, για τα νοσοκομεία και την εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι ο τομέας της υγείας υπήρξε ένας από τους μεγάλους ωφελούμενους του Ταμείου Ανάκαμψης και των πόρων που διατέθηκαν στην πατρίδα μας μετά τη μεγάλη περιπέτεια του κορονοϊού.

«Αυτό που γίνεται στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στη χώρα μας είναι πραγματικά κοσμογονικό. Αρκεί κανείς να δει την εικόνα του πριν και του μετά. Δε χρειάζεται να πει κανείς πολλά πράγματα για να διαπιστώσει πόσο σημαντική είναι αυτή η παρέμβαση. Είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη κτιριακή αναβάθμιση και αναβάθμιση εξοπλισμού που έχει γίνει στο ΕΣΥ από συστάσεώς του. Και αυτό έχει ένα θετικό αποτύπωμα. Και βέβαια το βραχιολάκι έχει μειώσει σημαντικά τους χρόνους αναμονής και την ίδια διαδικασία. Ξέρουμε πια ποια είναι η ροή του ασθενή σε ένα ΤΕΠ. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί το πρώτο παράπονο ήταν τα ΤΕΠ. Σίγουρα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που θέλουμε αλλά κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Η διαφορετική εικόνα του ΕΣΥ αποτυπώνεται και σε αυτά που μας λένε οι πολίτες. Όλοι όσοι νοσηλεύονται αξιολογούν τη νοσηλεία τους. Η μεγάλη αξία είναι ότι μπορούμε να μπούμε σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και θα μπούμε σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος».

Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στη λειτουργία των κινητών μονάδων, λέγοντας ότι «είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί πλέον η τεχνολογία δίνει πολλές δυνατότητες. Έχει μεγάλη αξία γιατί δεν πρέπει να υπάρχει μια Ελλάδα ξεχασμένη, σε μια εποχή που μιλάμε για την ανάγκη να στηρίξουμε τα χωριά μας να μη φύγει ο κόσμος από τα χωριά. Ένα από τα πρώτα πράγματα που θέλουν οι συμπολίτες είναι να νιώθουν ότι το κράτος δεν τους έχει ξεχάσει ως προς τα προβλήματα υγείας. Αυτό ισχύει για τα αστικά κέντρα. Για ασθενείς που είναι κατάκοιτοι, πηγαίνουμε τα φάρμακα στο σπίτι».

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα σχετικά με την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση ότι πολλοί γιατροί που σπουδάζουν στην Ελλάδα φεύγουν στο εξωτερικό, τόνισε ότι «για πρώτη φορά στη χώρα μας επιστρέφουν περισσότεροι Έλληνες απ’ ότι έφευγαν στα χρόνια της κρίσης. Και φυσικά στον ιατρικό τομέα έχουμε πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Υπάρχει μια τεράστια ανταπόκριση ειδικά γιατρών που θέλουν επιστρέψουν στη χώρα μας. Τους δίνουμε σημαντικά φορολογικά κίνητρα αλλά ειδικά για τους γιατρούς κάναμε με τον υπουργό κάτι που ήταν τόσο απλό αλλά τόσο σημαντικό. Δεχτήκαμε ότι αν κάποιος έχει ειδικότητα ή εξειδίκευση στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Αυστραλία δε χρειάζεται να περάσει από τη διαδικασία πιστοποίησης στην Ελλάδα. Αυτόματα αναγνωρίζεται η ειδικότητα ή η εξειδίκευση. Είχαμε γραφειοκρατικά εμπόδια. Αλλά αυτό τελείωσε. Και αυτό σε μια εποχή όπου στις ΗΠΑ να το δουλεύουν μη Αμερικανοί γίνεται πιο δύσκολο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ενίσχυση του δυναμικού του ΕΣΥ μετά από σχετική ερώτηση του Νίκου Χατζηνικολάου. Πιο συγκεκριμένα είπε ότι «βρισκόμαστε 15% πάνω σε σχέση με το 2019. Έχουμε ελλείψεις, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τη στελέχωση μονάδων στα νησιά μας παρά το γεγονός ότι έχουμε δώσει γενναιόδωρα κίνητρα, μισθολογικά και φορολογικά. Ως προς τον έλεγχο των δαπανών έχει συντελεστεί μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Παρακολουθούμε τις δαπάνες με άλλα συστήματα και με πολύ μεγάλη αυστηρότητα απ’ ότι στο παρελθόν. Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019. Άρα, εδώ υπάρχει μια σημαντική πρόοδος και μια σημαντική επένδυση στην υγεία. Και βέβαια η μεγάλη πρόκληση της επόμενης μέρας είναι η προσωποποιημένη ιατρική και τα νέα φάρμακα που θα μπορούν να έχουν άλλα χαρακτηριστικά αλλά θα είναι πιο ακριβά. Άρα, η βιωσιμότητα των οικονομικών της υγείας θα πρέπει πάντα να μας απασχολεί όλους».

Ο κ. Μητσοτάκης δέχτηκε ερώτηση και σχετικά με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που έχει ένα πολύ σημαντικό παραγωγικό επενδυτικό αποτύπωμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Στο γεγονός αυτό συνέβαλε ουσιαστικά, όπως ανέφερε ο κ. Χατζηνικολάου, το πρόγραμμα της κυβέρνησης για τον συμψηφισμό του clow back με επενδύσεις. Αναφορικά με το αν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό τα επόμενα χρόνια, ειδικά τώρα που στην Ευρώπη βρίσκεται η εξέλιξη της συζήτησης για τον επαναπατρισμό της φαρμακευτικής παραγωγής, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι «υπάρχει ορατότητα για τα επόμενα χρόνια και είμαι διατεθειμένος να το συνεχίσω όσο θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτή η συζήτηση, μετά τον κόβιντ, απέκτησε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Η ανάγκη η Ευρώπη να είναι καλυμμένη σε επίπεδο αυτάρκειας παραγωγής και πρώτων υλών και βασικών φαρμάκων. Θέλω να θυμίσω ότι η Ελλάδα σήμερα εξάγει παραπάνω από το 10% των γενόσημων που καταναλώνονται σε όλη την Ευρώπη. Άρα, είναι ένας δυναμικός εξαγωγικός κλάδος ο οποίος ταυτόχρονα επενδύει και σε διακριτούς τομείς. Η χώρα μας μπορεί να αποκτήσει σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα. Και δημιουργούνται και διάφορα clusters στην ανατολική Αττική, στην Τρίπολη κ.α. Σίγουρα είναι ένας κλάδος που στηρίξαμε και θέλουμε να στηρίξουμε».

Παρ’ όλα αυτά οι φαρμακοβιομήχανοι, όπως τόνισε ο κ. Χατζηνικολάου, διαμαρτύρονται γιατί το ότι το συνολικό clow back παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη και λένε ότι τους επιβαρύνει ιδιαίτερα και δημιουργεί ζητήματα βιωσιμότητας. «Ο υπουργός είναι σε συνεχή επικοινωνία με τη φαρμακοβιομηχανία και έχουμε μια ορατότητα και μια πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν», σχολίασε ο Πρωθυπουργός.

Αναφορικά με την επόμενη μέρα και ποιες παρεμβάσεις και ψηφιακά έργα αναμένονται να τεθούν σε εφαρμογή στην υγεία, μέσα στο 2026, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. «Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Το γνωρίζει καλά το υπουργείο και τρέχει πίσω απ’ αυτά τα έργα για να τα εξασφαλίσει. Οτιδήποτε δεν ολοκληρωθεί, θα χρηματοδοτηθεί μετά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα, δεν υπάρχει περιθώριο καμίας καθυστέρησης. Δεν έχω καμία ανησυχία ούτε για τα κτιριακά έργα ούτε για τα ψηφιακά. Στα τελευταία συντελείται μια επανάσταση. Το γεγονός ότι μπορείς να κλείσεις ραντεβού ψηφιακά και να βρεις διαθέσιμο γιατρό αύριο είναι μια επανάσταση. Αδιανόητο πριν από κάποια χρόνια. Ο ψηφιακός φάκελος του ασθενούς είναι επίσης κάτι που θα αλλάξει τα πάντα στην υγεία και θα μας βοηθήσει και στη συγκράτηση των δαπανών. Η Ελλάδα είναι γενναιόδωρη στις παροχές υγείας. Πιο γενναιόδωρη από χώρες πλουσιότερες από εμάς. Στον ψηφιακό τομέα αναμένουμε μια μεγάλη επανάσταση και αυτό θα αφορά και στην εξυπηρέτηση του πολίτη με εισαγωγή εργαλείων ΑΙ. Η ΑΙ είναι ένα εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας ειδικά σε μια χώρα που έχει απομακρυσμένες περιοχές. Είμαστε στην αρχή μιας πολύ μεγάλης επανάστασης», σχολίασε.

Τέλος, ερωτηθείς σχετικά με το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο Πρωθυπουργός τους κάλεσε σε διάλογο. «Η υγεία του πρωτογενούς τομέα πρέπει να μας απασχολεί όλους. Η μεγάλη αλλαγή που γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι επώδυνη, με πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, καθυστερημένη ενδεχομένως αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμισή για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε τον πρωτογενή τομέα της επόμενης μέρας. Γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μην πληρώνονται οι έντιμοι αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλιείς αυτά που δικαιούνται γιατί τα χρήματα χάνονταν σε ένα σύστημα που είχε στηθεί με κανόνες του παρελθόντος. Αυτή η μεταρρύθμιση λοιπόν είναι απαραίτητη. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. θα έχουμε όμως κάποιες πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου».

Σχετικά μάλιστα με τις κινητοποιήσεις ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Πρέπει όλοι να αναλογιστούν ότι μερικές φορές οι πιο ακραίες κινητοποιήσεις ενδεχομένως να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα. Η πόρτα η δική μου, του υπουργείου και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, που έχει ασχοληθεί με το θέμα, είναι πάντα ανοιχτή. Θα ήταν καλό αυτός ο διάλογος αν γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς και όχι με τους δρόμους κλειστούς. Γιατί εμείς είμαστε ανοιχτοί σε έναν καλόπιστο διάλογο και ζητάμε να υπάρχει σοβαρή εκπροσώπηση των αγροτών. Να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε και να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια γενικότερη ασάφεια που δεν εξυπηρετεί την προσπάθεια να καθίσουμε μαζί και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν στο πρωτογενή τομέα. Δεν πρόκειται όμως να ξανακάνουμε λάθη του παρελθόντος. Να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα που δε θα μπορούσαμε στη συνέχεια να δικαιολογήσουμε».

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται διαδικτυακά από τον ιστότοπο ygeiasummit.gr και τα sites enikos.gr, real.gr, oloygeia.gr, και enikonomia.gr, ενώ ο real fm θα μεταδίδει καθ΄όλη τη διάρκεια του συνεδρίου εκτενή αποσπάσματα.

Χρυσοί χορηγοί του συνεδρίου είναι οι: ELPEN, DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY και HELLENIC COPPER. Ασημένιοι χορηγοί οι: EUROLIFE FFH, NeuroOncology.gr, Bioiatriki, INTEGRIS Pharma, ETHNIKI First Insurance, CORONIS, BENNETTPHARMACEUTICAL INDUSTRY, Όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ..

Χορηγοί οι: Εθνική Τράπεζα, Athens Medical Group, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, HHG, DIAVERUM, ANAGENNISI, SIEMENS Ηealthineers, EIZO, UNI- PHARMA, RAFARM, Affidea, HEALTH CERT, Ελληνικό Κέντρο Νευροχειρουργικής, SM Company.