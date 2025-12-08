Ρουμανία: Αυτοκίνητο «πέταξε» πάνω από άλλα οχήματα και καρφώθηκε σε στύλο – Βίντεο που κόβει την ανάσα

Ένα συγκλονιστικό τροχαίο σημειώθηκε στην πόλη Οράντεα της Ρουμανίας, όταν μια πολυτελής Mercedes Benz εκτοξεύτηκε στον αέρα και «πέταξε» πάνω από άλλα αυτοκίνητα, με όλο το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Sun, το ατύχημα εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τετάρτης, όταν το αυτοκίνητο χτύπησε σε πεζοδρόμιο, παραλίγο να συγκρουστεί με ένα λεωφορείο και τελικά σηκώθηκε στον αέρα περνώντας πάνω από άλλα οχήματα.

Ο 49χρονος οδηγός επέζησε, προσθέτει το δημοσίευμα.

A Mercedes went airborne over two cars in a wild crash in Romania — and the driver somehow walked away. Social media is already calling it “Mercedes Airlines.” pic.twitter.com/AvjiPaYqCE — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) December 6, 2025



Η αστυνομία ανέφερε ότι ο οδηγός υπέστη διαβητικό επεισόδιο και λιποθύμησε πίσω από το τιμόνι, με το όχημά του να βγαίνει εκτός ελέγχου και να καταλήγει σε έναν στύλο κοντά σε τοπικό πρατήριο καυσίμων.

Ο άνδρας εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση των διασωστών για να απελευθερωθεί και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία επέβαλε στον άγνωστο οδηγό πρόστιμο ισοδύναμο με 365 δολάρια και του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 90 ημέρες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.