Βραζιλία: Ο 39χρονος Χουλκ «χτύπησε» ξανά με έναν «κεραυνό» από τα 35 μέτρα – Βίντεο με το εντυπωσιακό γκολ από εκτέλεση φάουλ

Ο πρώην σταρ της Εθνικής Βραζιλίας, Χουλκ, απέδειξε την Κυριακή ότι η εκτελεστική του ικανότητα παραμένει αξεπέραστη, πετυχαίνοντας γκολ με εκτέλεση φάουλ, τουλάχιστον 35 μετρά μακριά από την εστία, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της καριέρας του στο Atletico Mineiro.

Ο 39χρονος Χουλκ «βρήκε δίχτυα» κατά τη διάρκεια της συντριπτικής νίκης της ομάδας του με 5-0 επί της Vasco da Gama στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, σκοράροντας το δεύτερο γκολ της ομάδας.

Το χτύπημα του υπενθύμισε τα γκολ που πετύχαινε ως διεθνής παίχτης της Εθνικής Βραζιλίας, όπου είχε γίνει αγαπητός στους φιλάθλους χάρη στη δύναμη των σουτ του που ήταν σχεδόν μοναδική στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Με την μπάλα τοποθετημένη περίπου 35 μετρά από την εστία, ο Χουλκ πήρε φόρα πριν χτυπήσει με απίστευτη δύναμη, αφήνοντας πίσω την αμυντική γραμμή και τον τερματοφύλακα σε κατάσταση σοκ.



Ο πρώην σταρ των Πόρτο και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης πανηγύρισε με τους συμπαίκτες του καθώς οι οπαδοί του Atletico Mineiro ξεσπούσαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Η δύναμη και η αντοχή του Χουλκ, που πάντα θύμιζαν τον υπερήρωα από τον οποίο πήρε το ψευδώνυμό του, έχουν καταγράψει μερικά από τα ταχύτερα σουτ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ξεπερνώντας τα 112 χλμ/ώρα.

Ο «κεραυνός» της Κυριακής φαίνεται πως ήταν τόσο γρήγορος που κάποιοι χρήστες των social media ισχυρίστηκαν ότι «δεν μπορούσαν καν να τον δουν».

«Ο Ρομπέρτο Κάρλος θα ήταν περήφανος», έγραψε ένας χρήστης, αναφερόμενος στο διάσημο φάουλ του Βραζιλιάνου θρύλου ενάντια στη Γαλλία το 1997.