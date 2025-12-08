Τραμπ: Με την προσωπική σφραγίδα του τα φετινά Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή βράβευσε Σταλόνε, Γκλόρια Γκέινορ και Kiss

Λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε την προσωπική σφραγίδα του στην τελετή Kennedy Center Honors, απονέμοντας τα μετάλλια στους τιμώμενους καλλιτέχνες σε μια λαμπερή –και σε πολλά σημεία αυτοαναφορική– τελετή στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους φετινούς τιμώμενους ως «ίσως την πιο επιτυχημένη και διάσημη τάξη που συγκροτήθηκε ποτέ», επισημαίνοντας ότι αποτελούν μια ομάδα «απίστευτων ανθρώπων» που εκπροσωπούν «το καλύτερο της αμερικανικής τέχνης και κουλτούρας».

Οι φετινοί παραλήπτες των Kennedy Center Honors είναι ο ηθοποιός Σιλβέστερ Σταλόνε, οι τραγουδιστές Γκλόρια Γκέινορ και Τζορτζ Στρέιτ, το ροκ συγκρότημα Kiss και ο ηθοποιός–τραγουδιστής Μάικλ Κρόφορντ.

«Ξέρω τους περισσότερους και είμαι θαυμαστής όλων τους», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

🇺🇸 WATCH🇺🇸 Kennedy Center Chairman, President Donald J. Trump, presents our beautiful Tiffany & Co. designed Medals to the 48th Kennedy Center Honors class. • Country music icon George Strait

• Legendary rock band KISS (Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss, Ace Frehley).… pic.twitter.com/X5bzEcaHbL — The Kennedy Center (@kencen) December 6, 2025

«Trump–Kennedy Center»

Περιδιαβαίνοντας στους ανακαινισμένους χώρους του Kennedy Center, ο Τραμπ αποκάλεσε αστειευόμενος τον χώρο «Trump–Kennedy Center» πριν διορθώσει τον εαυτό του λέγοντας: «Δηλαδή, το Kennedy Center. Συγγνώμη. Είναι τρομερά ντροπιαστικό».

Λίγο νωρίτερα, εκείνος και η Μελάνια Τραμπ περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και απάντησαν επί περίπου 20 λεπτά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τις τηλεθεάσεις που αναμένει, απάντησε: «Παρουσίασα το [ριάλιτι σόου] “The Apprentice” όταν ήταν νούμερο ένα και είχε κοινό 42,5 εκατομμύρια. Θα είναι καλές. Θα πάει πολύ καλά».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν είχε προετοιμαστεί ιδιαίτερα για την παρουσίαση. «Δεν προετοιμάστηκα πολύ. Έχω καλή μνήμη», εξήγησε.

«Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Ο Τζόνι Κάρσον ήταν πάντα ο εαυτός του».

Οι τιμώμενοι

Ντυμένος με σμόκινγκ, ο Τραμπ είπε για τους τιμώμενους: «Αυτή είναι μια ομάδα από icons, των οποίων το έργο και οι επιτυχίες έχουν εμπνεύσει, ανυψώσει και ενώσει εκατομμύρια Αμερικανούς».

Πρώτος παρέλαβε το μετάλλιό του ο Τζορτζ Στρέιτ, φορώντας καουμπόικο καπέλο. Όταν ο τραγουδιστής επιχείρησε να το αφαιρέσει, ο Τραμπ τον προέτρεψε: «Αν θέλεις να το αφήσεις, μπορείς. Νομίζω ότι μπορούμε να το περάσουμε». Ο Στρέιτ τελικά το έβγαλε.

Για τον Μάικλ Κρόφορντ, ο Τραμπ είπε ότι ήταν «μεγάλος σταρ του Μπρόντγουεϊ» χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο «Phantom of the Opera».

Για την Γκλόρια Γκέινορ σχολίασε: «Έχουμε τη βασίλισσα της ντίσκο, και πράγματι ήταν, και κανείς δεν το έκανε όπως η Γκλόρια Γκέινορ».

Για τον στενό του φίλο Σταλόνε ήταν ακόμη πιο εγκωμιαστικός, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο» και «θεαματικό άνθρωπο», «έναν από τους πραγματικά μεγάλους κινηματογραφικούς σταρ» και «μία από τις μεγάλες θρυλικές μορφές».

Όσο για τους Kiss, είπε ότι πρόκειται για μια «απίστευτη ροκ μπάντα».

Τραγούδια της Γκέινορ και των Kiss ακούγονταν στον Κήπο των Ρόδων έξω από το Οβάλ Γραφείο, ενώ τα μέλη του Λευκού Οίκου περίμεναν την έναρξη της τελετής.

Τους επέλεξε ο ίδιος

Ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει από τον Αύγουστο ότι ήταν «περίπου κατά 98%» αυτός που επέλεξε τους φετινούς τιμώμενους – μια πρωτιά, καθώς παραδοσιακά η ανακοίνωση γινόταν με δελτίο Τύπου και η επιλογή περνούσε από διακομματική επιτροπή.

«Αυτοί είναι από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες, ηθοποιούς και περφόρμερ της γενιάς τους. Οι μεγαλύτεροι που έχουμε δει», είπε.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε το φαινόμενο της κάντρι μουσικής χωρίς τον βασιλιά της, ούτε τη ντίσκο χωρίς την πρώτη της κυρία, ούτε το Μπρόντγουεϊ χωρίς το φάντασμά του -κι αυτό ήταν φάντασμα, να σας πω- ούτε το ροκ εν ρολ χωρίς το πιο “καυτό” συγκρότημα στον κόσμο, γιατί αυτό είναι, ούτε το Χόλιγουντ χωρίς έναν από τους μεγαλύτερους οραματιστές του».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Ο καθένας σας έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην αμερικανική ζωή και μαζί έχετε ορίσει ολόκληρα είδη και θέσει νέα στάνταρ στις παραστατικές τέχνες».

Το Σάββατο, ο Τραμπ παρέστη και στο ετήσιο δείπνο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τιμήν των καλλιτεχνών.

Στις σύντομες δηλώσεις του εκεί είπε πως οι τιμώμενοι «είναι κάτι περισσότερο από διασημότητες» και ότι «μου δίνει τεράστια χαρά να τους συγχαρώ ξανά και να τους πω ευχαριστώ για την απίστευτη καριέρα τους. Ευχαριστώ που μας χαρίσατε τη σοφία και την ιδιοφυΐα που έχετε».

Στο τέλος της τελετής, ο Τραμπ πέρασε στον λαιμό κάθε τιμώμενου το νέο μετάλλιο σχεδιασμένο και δωρισμένο από την Tiffany & Co., με χαραγμένη τη μορφή του Kennedy Center και τα ουράνια χρώματα στη μία πλευρά, και το όνομα του τιμώμενου με την ημερομηνία της τελετής στην άλλη.

Το μετάλλιο, που κρέμεται από μπλε κορδέλα, αντικαθιστά την ιστορική μεγάλη κορδέλα με τα ουράνια χρώματα και τις χρυσές πλάκες που χρησιμοποιούταν από το 1978.

Ο Τραμπ αγνόησε το Kennedy Center και τα βραβεία του κατά την πρώτη του θητεία, όμως μετά την επιστροφή του στην προεδρία προχώρησε σε σειρά αλλαγών: απομάκρυνε το Διοικητικό Συμβούλιο και το αντικατέστησε με Ρεπουμπλικανούς υποστηρικτές του, τους οποίους ψήφισε ως πρόεδρος του οργανισμού.

Παράλληλα επέκρινε το πρόγραμμα εκδηλώσεων του κέντρου και την εικόνα του, υποσχόμενος αναμόρφωση και στα δύο.

Με πληροφορίες από: Associated Press, New York Post