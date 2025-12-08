Μαρινάκης για αγρότες: «Δεν χρειάζεται να βάλουν την κοινωνία απέναντι» – Η έμμεση απάντηση στον Καραμανλή

«Ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί χωρίς μαξιμαλιστικά αιτήματα και με μία ορισμένη εκπροσώπηση», είπε ο Kυβερνητικός Eκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Για τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς τελωνείων και λιμανιών ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «δεν πρέπει στο τέλος της ημέρας η όποια κινητοποίηση να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Δεν χρειάζεται να βάλουν την κοινωνία απέναντι. Όλοι μαζί τους είμαστε. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες». «Δεν πρέπει να την πληρώσει ο κόσμος. Απευθύνω έκκληση να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος ειδικά ενόψει των γιορτών που έρχονται», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις των πρώην Πρωθυπουργών, κ.κ. Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν έχω κάτι να σχολιάσω για τις δηλώσεις των δύο πρώην Πρωθυπουργών. Τώρα σχετικά με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις τα είπε όλα σήμερα νομίζω ο Πρωθυπουργός. Συμπύκνωσε όλα όσα κάνουμε. Η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε μεταπολιτευτικά κατά κανόνα στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μία πρακτική του ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’, να δώσει παραπάνω λεφτά χρόνο με το χρόνο. Φέτος δίνουμε παραπάνω από ό,τι πέρσι με μία καθυστέρηση που οφειλόταν σε μία μετάβαση, σε μία νέα διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των αγροτών. Αλλά να δώσει περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν. Και κάνοντας και την αυτοκριτική και τη δική μας και του δικού μας πολιτικού χώρου και της δικής μας κυβέρνησης έπρεπε να γίνει αυτό και άργησε. Οι νόμιμοι να πάρουν περισσότερα. Αυτό είναι το μήνυμα της κυβέρνησης».

Σε διευκρινιστική ερώτηση για το εάν καλύπτεται από την δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ότι η φράση «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» βγήκε την εποχή της πρωθυπουργίας του Κώστα Καραμανλή ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «δυστυχώς το ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’ δεν ήταν καινούργιο και έχει πάρα πολλές επιμέρους εκδοχές. Είναι μία εκδοχή αυτή. Είναι μία άλλη εκδοχή το ‘λεφτά υπάρχουν’. Όλο αυτό ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80. Υπηρετήθηκε από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ευτυχώς όχι από τον δικό μας. Κάποιες φορές πέσαμε και εμείς στο παρελθόν στον πειρασμό. Η κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν, πραγματικά υπάρχουν, όχι από λεφτά που δεν υπάρχουν και λέμε ότι υπάρχουν. Δηλαδή από έσοδα που δημιουργούνται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας με τις μειώσεις των φόρων τις οποίες κάνουμε».

Ερωτηθείς εάν με αυτή τη φράση η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν πρέπει να κάνει δηλώσεις σήμερα εφόσον έχει «σκελετούς» στην ντουλάπα του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «όχι δεν είπε κανένας, ούτε ο κ. Λαζαρίδης είπε κάτι τέτοιο. Αναφέρεστε στον κ. Λαζαρίδη. Κανένας δεν θα στερήσει από κανέναν πολλώ δε μάλλον από έναν Πρωθυπουργό να τοποθετείται. Ο κ. Λαζαρίδης απλά επεσήμανε κάτι το οποίο είναι ιστορικά αληθές. Δεν θα αμφισβητήσει κανείς, δεν βάλει σε καμία περίπτωση υπό αμφισβήτηση το αυτονόητο δικαίωμα που έχει ο οποιοσδήποτε πολίτης, πολλώ δε μάλλον ένας πρώην Πρωθυπουργός, να τοποθετείται δημοσίως. Κάθε πολίτης έχει αυτό το αναφαίρετο δικαίωμα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε τα αυτονόητα».

Αναλυτικά η εισαγωγική Τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

«Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,

Θετικές εξελίξεις κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ τόσο στο πεδίο της ανάπτυξης όσο και σε αυτό της ανεργίας, για το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Αρχής, το ΑΕΠ το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα παρουσίασε αύξηση 2% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024. Πρόκειται για ρυθμό ανάπτυξης υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε από επιμέρους αυξήσεις:

– της συνολικής τελικής καταναλωτικής δαπάνης, η οποία αυξήθηκε κατά 2,1%,

– των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 12,8% και

– των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών που παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7%.

Αντιθέτως, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4%.

Αναφορικά με την ανεργία, η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε σημαντική μείωση, καθώς διαμορφώθηκε στο 8,2% το τρίτο τρίμηνο του έτους, από 9% που ήταν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.

Οι δε απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 1,8%, φθάνοντας τα 4.402.914 άτομα. Παράλληλα, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 8,2%, φθάνοντας τα 393.162 άτομα.

Μπαράζ ελέγχων αλκοτέστ διενεργήθηκαν, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, στην Αττική από αστυνομικούς της Τροχαίας, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα την Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν άλλες 210 παραβάσεις για αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μπορεί να αποβεί μοιραία. Δεν οδηγούμε αν έχουμε καταναλώσει έστω και ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ, αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς εμείς και οι δικοί μας άνθρωποι. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να γίνει κτήμα όλων πως το ποτό και η οδήγηση δεν μπορούν να συνυπάρξουν.

Με επιτυχία στέφθηκε ακόμη μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Αυτή τη φορά, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα αποτελούμενη από ιδιοκτήτη φαρμακείου και ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, που διέπρατταν κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμάκων.

Για τον τερματισμό της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, σε περιοχές της Αττικής, Φθιώτιδας και Πιερίας, με τη συνδρομή των επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

Έχουν, ήδη, ταυτοποιηθεί 12.897 περιπτώσεις ψευδώς συνταγογραφούμενων φαρμάκων, με τη ζημία για τον Οργανισμό να υπερβαίνει τις 435.000 ευρώ.

Περισσότεροι από 1.500 Έλληνες από τις ΗΠΑ και τον Καναδά συμμετείχαν στην πέμπτη κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης «Rebrain Greece», που διεξήχθη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στην Νέα Υόρκη.

Στόχος της πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι ο επαναπατρισμός Ελλήνων, οι οποίοι έφυγαν από την χώρα μας, κυρίως κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με 35 κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους που αναζητούν στελέχη, καθώς και να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί, προκειμένου να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως αναφέρθηκε στις οικονομικές και εργασιακές συνθήκες που επικρατούν, πλέον, στη χώρα μας, οι οποίες είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που τους οδήγησαν να φύγουν στο εξωτερικό στα χρόνια της κρίσης.

Ξεκίνησε το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση του αυτοτραυματισμού στους νέους.

Το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με την UNICEF, θεσμοθέτησε το Πρότυπο Κοινοτικό Κέντρο για την Ψυχική Υγεία των Νέων, 17-24 ετών, στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί, ήδη, παρέχοντας εξειδικευμένη στήριξη σε εφήβους, νέους και οικογένειες που βιώνουν το πρόβλημα του αυτοτραυματισμού.

Το Κέντρο παρέχει, εντελώς δωρεάν, τόσο δια ζώσης όσο και εξ’ αποστάσεως, υπηρεσίες κλινικής αξιολόγησης, ψυχοθεραπείας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο σε νέους και τους γονείς τους, καθώς και άλλες εξειδικευμένες θεραπείες.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα ερευνών, τουλάχιστον ένα στα έξι παιδιά στην Ελλάδα αυτοτραυματίζεται, ενώ σημαντικό ποσοστό των νέων, άνω του 60%, δήλωσε ότι γνωρίζει κάποιο άτομο που αυτοτραυματίζεται.

Κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας.

Στις βασικές του πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται:

– Η θεσμοθέτηση του ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. Με αυτήν τη θεσμική και τεχνολογική τομή επιβάλλεται πλήρης ψηφιακή ιχνηλασιμότητα. Καταγράφονται οι περιουσίες, οι διοικήσεις, οι πράξεις σε πραγματικό χρόνο.

– Η εισαγωγή της ψηφιακής πλατφόρμας e-diadoxi για την άμεση και ενιαία καταγραφή των σχολαζουσών κληρονομιών. Μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να χρειάζεται χρόνια θα ολοκληρώνεται σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα.

– Η σύσταση ενός νέου φορέα, του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Περιουσιών. Πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πραγματική δυσλειτουργία που παρατηρείται όταν ένα ίδρυμα μένει χωρίς διοίκηση ή όταν η υπάρχουσα διοίκηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, ακόμη, διατάξεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα. Μεταξύ άλλων:

-Δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε ο πολίτης να μπορεί να αποζημιώνεται από το Δημόσιο χωρίς δικαστικές προσφυγές και χωρίς χρόνια ταλαιπωρίας.

-Διασφαλίζεται ότι τα ποσά που επιδικάστηκαν για τις οικογένειες του Ματιού και της Μάνδρας είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα.

-Καθίστανται, αντίστοιχα, αφορολόγητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιστέες, οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», καθώς και από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.

-Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και εξαλείφεται όταν ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη του, του δίνεται κατά αυτό τον τρόπο μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία».

Αύριο, Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 11:30 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας».