Παγκρήτιο συλλαλητήριο αγροτοκτηνοτρόφων – Ένταση και χημικά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Enikos Newsroom

Ένταση μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της Αστυνομίας επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12) στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά ΜΜΕ.

Το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» είναι κλειστό και από τις δύο εισόδους, από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς στο σημείο έφτασαν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο του μεγάλου αγροτοκτηνοτροφικού συλλαλητηρίου.

Σύμφωνα με το creta24.gr, αστυνομικοί έστησαν φραγμό στην οδό Σενετάκη, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν πως θα φτάσουν στο αεροδρόμιο με κάθε τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν στον αποκλεισμό του.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι επιχείρησαν να σπάσουν το μπλόκο της αστυνομίας και τότε σημειώθηκαν επεισόδια. Αγρότες και κτηνοτρόφοι πέταξαν, πέτρες, ξύλα και αντικείμενα στα οχήματα των αστυνομικών.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν και σε χρήση χημικών.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ζητούν να τους επιτραπεί η είσοδος στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου.

«Η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν μηδενίσει το παραγωγικό κλάδο. Αν χρειαστεί να κάτσουμε στους δρόμους μέχρι την Πρωτοχρονιά, θα κάτσουμε. Την τελευταία κουβέντα θα την πει ο κόσμος. Ο αγώνας είναι δίκαιος», ανέφερε ο Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

«Έχει γίνει μεγάλη αδικία για το νησί μας. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη αδικείται και ζητάμε δικαιοσύνη. Με την τελευταία πληρωμή κατέστρεψαν τον πρωτογενή τομέα της Κρήτης», τόνισε ο Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων και Πρόεδρος Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής Κινητοποιήσεων Βασίλης Μανουράς, ζητώντας από την κυβέρνηση να επανεξετάσει το πλαίσιο για την τεχνική λύση, καθώς με την κατάργησή της θα χαθούν περιουσίες, όπως υποστηρίζει.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μιλούν επίσης για κόστος παραγωγής που έχει εκτοξευθεί στα ύψη. «Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε, εγκαταλείπεται η ύπαιθρος», σημειώνει αγρότης.

Μεταξύ άλλων, οι παραγωγοί ζητούν να αλλάξει ριζικά η αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για δραματική κατάσταση.

Στην κινητοποίηση στο Ηράκλειο συμμετέχουν και αγροτοκτηνοτρόφοι από το Λασίθι, αλλά και από το Ρέθυμνο.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια:

13:47 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

