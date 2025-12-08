Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλό θα ήταν ο διάλογος με τους αγρότες να γίνει με δρόμους ανοιχτούς»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον Πρωθυπουργό τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τα αγροτικά μπλόκα και τις κινητοποιήσεις και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η δική του πόρτα, όπως και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη είναι ανοιχτές στους αγρότες.

«Καλό θα ήταν ο διάλογος αυτός να γίνει με δρόμους ανοιχτούς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιπλέον ανέφερε ότι αναμένει οι αγρότες να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα καθώς υπάρχει «μία γενικότερη ασάφεια». Αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και καθυστερήσεις στις πληρωμές γιατί προχωράει η σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εδώ είμαστε σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.