Κυριάκος Μητσοτάκης: «Καλό θα ήταν ο διάλογος με τους αγρότες να γίνει με δρόμους ανοιχτούς»

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο με τους αγρότες.
  • Τόνισε ότι «καλό θα ήταν ο διάλογος αυτός να γίνει με δρόμους ανοιχτούς» και ζήτησε συγκεκριμένα αιτήματα από τους αγρότες, καθώς υπάρχει «μία γενικότερη ασάφεια».
  • Αναγνώρισε προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και καθυστερήσεις στις πληρωμές, εξηγώντας ότι οφείλονται στη μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις μίλησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα 2025».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε τον Πρωθυπουργό τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για τα αγροτικά μπλόκα και τις κινητοποιήσεις και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η δική του πόρτα, όπως και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη είναι ανοιχτές στους αγρότες.

«Καλό θα ήταν ο διάλογος αυτός να γίνει με δρόμους ανοιχτούς», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιπλέον ανέφερε ότι αναμένει οι αγρότες να έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα καθώς υπάρχει «μία γενικότερη ασάφεια». Αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και καθυστερήσεις στις πληρωμές γιατί προχωράει η σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Εδώ είμαστε σε ένα κλίμα συνεννόησης και όχι με τυφλές διαμαρτυρίες», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

