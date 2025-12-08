Έλενα Παπαρίζου: Ποιος θα την αντικαταστήσει στο «The Voice»;

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο, τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μίας πρόβας για το «Voice of Greece».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία της Έλενας Παπαρίζου MINOS EMI και η Galaxias Live Productions, σε κοινή τους ανακοίνωση ενημέρωσαν πως η αγαπημένη ερμηνεύτρια, δεν θα καταφέρει να βρεθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αποψινό γύρισμα του «The Voice» ο Κωστής Μαραβέγιας θα αντικαταστήσει την Έλενα Παπαρίζου στη θέση του κριτή.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης γνωρίζει άλλωστε καλά το μουσικό show, καθώς συμμετείχε σε τρεις κύκλους, το 2016, το 2017 και το 2018.

Στην ανακοίνωση της MINOS EMI και της Galaxias Live Productions, αναφερόταν ότι: «Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».