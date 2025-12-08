Έλενα Παπαρίζου: Ποιος θα την αντικαταστήσει στο «The Voice»;

  • Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία  στη διάρκεια πρόβας του «The Voice of Greece».
  • Η εταιρεία της και η Galaxias Live Productions ανακοίνωσαν ότι η τραγουδίστρια δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.
  • Τη θέση της στο αποψινό γύρισμα του «The Voice» θα αναλάβει ο Κωστής Μαραβέγιας, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε τρεις προηγούμενους κύκλους του μουσικού show.
Enikos Newsroom

lifestyle

Έλενα Παπαρίζου
Φωτογραφία: Instagram/helenapaparizouofficial

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό πως η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο, τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια μίας πρόβας για το «Voice of Greece».

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία της Έλενας Παπαρίζου MINOS EMI και η Galaxias Live Productions, σε κοινή τους ανακοίνωση ενημέρωσαν πως η αγαπημένη ερμηνεύτρια, δεν θα καταφέρει να βρεθεί στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αποψινό γύρισμα του «The Voice» ο Κωστής Μαραβέγιας θα αντικαταστήσει την Έλενα Παπαρίζου στη θέση του κριτή.

Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης γνωρίζει άλλωστε καλά το μουσικό show, καθώς συμμετείχε σε τρεις κύκλους, το 2016, το 2017 και το 2018.

Στην ανακοίνωση της MINOS EMI και της Galaxias Live Productions, αναφερόταν ότι: «Η Έλενα Παπαρίζου εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου, καθώς μετά την χθεσινή πρόβα του The Voice of Greece αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε απαραίτητη η νοσηλεία της.

Η Έλενα Παπαρίζου θα υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις, και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να φέρει εις πέρας τις προγραμματισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις τις επόμενες ημέρες.

Η αγαπημένη μας Έλενα ζητά συγγνώμη και την κατανόηση μας.

Της ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση και σύντομα την επιστροφή της στην καθημερινότητά της».

21:19 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ερωτόκριτος: «Σήμερα κλείνουν 16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς…» – Η συγκινητική ανάρτηση για την απώλεια του γιου του

Δεκαέξι χρόνια συμπληρώθηκαν τη Δευτέρα (8/12), από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο γιος του ...
19:50 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Σπύρος Πούλης: «Ένας έχασε το σκυλί του και ανέβηκε στη σκηνή…» – Η αποκάλυψη για ένα περίεργο περιστατικό στο θέατρο

Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Δευτέρας ...
17:56 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο της Πηγής Δεβετζή: «Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι – Μου είπε ότι την βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος»

Τον Τρύφωνα Σαμαρά συνάντησαν το βράδυ της Κυριακής (7/12), οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών ε...
17:22 , Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρέας Μικρούτσικος: Οι ιδιαίτεροι στίχοι που έγραψε για την Φαίη Σκορδά – «Μετά παντρεύτηκες τον Λιάγκα και εμένα…»

Ένα ιδιαίτερο στιχάκι για την Φαίη Σκορδά, δημιούργησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στη διάρκεια του...
