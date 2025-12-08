Τρύφωνας Σαμαράς για το τροχαίο της Πηγής Δεβετζή: «Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι – Μου είπε ότι την βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος»

Τον Τρύφωνα Σαμαρά συνάντησαν το βράδυ της Κυριακής (7/12), οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών σε εκδήλωση. Στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε η Πηγή Δεβετζή το μεσημέρι του Σαββάτου, σε τούνελ στην Εγνατία Οδό, πάνω από το Παληό Καβάλας, με το αυτοκίνητό της. Μάλιστα, ο αγαπημένος κομμωτής περιέγραψε και αυτό που είχε συμβεί στο παρελθόν στον ίδιο.

«Οδηγούσε μόνη της και της έφυγε το αμάξι, γλίστρησε. Είναι ευτυχώς πολύ καλά, απλά όταν περνάς αυτό το πράγμα είναι σοκ. Μιλήσαμε στο νοσοκομείο. Σήμερα νομίζω θα έβγαινε, αλλά για προληπτικούς λόγους έμεινε στο νοσοκομείο χτες. Έχω πάθει ακριβώς το ίδιο και σώθηκα με τρεις στροφές. Ήταν να πέσω σε έναν γκρεμό, αλλά τελικά δεν έπεσα», εξήγησε στην αρχή ο Τρύφωνας Σαμαράς.

Επιπλέον, ο αγαπημένος κομμωτής είπε ότι: «Μου είπε ότι την βοήθησε ο Άγιος Νικόλαος. Τι να πω; Είχε Άγιο! Χτύπησε στο κεφάλι λίγο, αλλά θα έκανε κάποιες μαγνητικές. Σίγουρα θα κάνει τάμα, αυτό είναι το λιγότερο. Όταν βγαίνεις σώος και αβλαβής από ένα τέτοιο ατύχημα, είδατε πώς έγινε το αμάξι, νομίζω ότι το λιγότερο είναι να κάνεις τάμα. Η Πηγή επειδή την ξέρω πολύ καλά, οδηγάει και πάρα πολύ καλά, δεν τρέχει, καμία σχέση, είναι πάρα πολύ προσεκτική. Δηλαδή ήταν μάτι θα έλεγα, δεν μπορώ να το καταλάβω!».