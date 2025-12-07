Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα» – Το πρώτο μήνυμά της μετά το τροχαίο στην Καβάλα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα είχε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) η Ολυμπιονίκης Πηγή Δεβετζή, στην Εγνατία Οδό.

Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σε τούνελ στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας, με το αυτοκίνητό της Πηγής Δεβετζή να εκτρέπεται της πορείας του και να τουμπάρει μέσα στο τούνελ. Η Ολυμπιονίκης είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

«Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα»

Η Πηγή Δεβετζή, με ένα στόρι της στο Instagram, ευχαρίστησε τους διαδικτυακούς της φίλους για το ενδιαφέρον τους, τόνισε ότι είναι σε σοκ αλλά ξεκαθάρισε ότι είναι καλά στην υγεία της.

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ, αλλά αυτό που ήθελα να σας πως είναι ότι πάντα κάνω τον σταυρό μου πριν ξεκινήσω ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε. Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός. Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν πάρα πολύ» έγραψε αναλυτικά η Πηγή Δεβετζή στο Instagram.

