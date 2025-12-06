Η στιγμή του σεισμού 4,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα – Λέκκας στο enikos.gr: «Το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ανησυχία»

Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε το βράδυ του Σαββάτου τα Καλάβρυτα, βλέπει το φως της δημοσιότητας. Παράλληλα ο Ευθύμης Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 23,7 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα, την Κόρινθο, την Τρίπολη και τον Πύργο.

Βίντεο από την στιγμή του σεισμού δημοσίευσε το apohxos.gr. Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ούτε στα Καλάβρυτα ούτε σε άλλα χωριά της περιοχής.

Ευθύμης Λέκκας: «Το παρακολουθούμε, δεν υπάρχει ανησυχία»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμης Λέκκας. Μιλώντας στο enikos.gr, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας ανέφερε ότι «παρακολουθούμε το φαινόμενο. Η περιοχή έχει φιλοξενήσει και μεγαλύτερες δονήσεις. Θέλει προσοχή αλλά ο σεισμός δεν προκαλεί ανησυχία».